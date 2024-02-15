Ini Doa untuk Pemimpin Negara Sesuai Ajaran Rasulullah

KETAHUI berikut ini bacaan doa untuk pemimpin negara sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Diketahui bahwa segenap bangsa Indonesia baru saja melalui proses Pemilu 2024 untuk memilih para pemimpin.

Dilansir Rumaysho.com, mendoakan para pemimpin merupakan salah satu amalan mulia. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam riwayat hadits dari 'Abdush Shomad bin Yazid Al Baghdadiy, ia berkata pernah mendengar Fudhail bin 'Iyadh berkata:

لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها الا في الامام

"Seandainya aku memiliki doa yang mustajab, aku akan tujukan doa tersebut kepada pemimpinku."

Ada yang bertanya kepada Fudhail, "Kenapa bisa begitu?" Ia menjawab, "Jika aku tujukan doa tersebut kepada diriku saja, maka itu hanya bermanfaat untukku. Namun jika aku tujukan untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara akan menjadi baik." (Lihat kitab Hilyatul Auliya' karya Abu Nu'aim Al Ashfahaniy, 8: 77, Darul Ihya' At-Turots Al 'Iroqiy)