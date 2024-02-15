Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Ini Doa untuk Pemimpin Negara Sesuai Ajaran Rasulullah

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |14:03 WIB
Ini Doa untuk Pemimpin Negara Sesuai Ajaran Rasulullah
Ilustrasi doa untuk pemimpin negara seperti diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

KETAHUI berikut ini bacaan doa untuk pemimpin negara sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Diketahui bahwa segenap bangsa Indonesia baru saja melalui proses Pemilu 2024 untuk memilih para pemimpin. 

Dilansir Rumaysho.com, mendoakan para pemimpin merupakan salah satu amalan mulia. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam riwayat hadits dari 'Abdush Shomad bin Yazid Al Baghdadiy, ia berkata pernah mendengar Fudhail bin 'Iyadh berkata: 

Info grafis tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024. (Foto: Okezone)

لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها الا في الامام

"Seandainya aku memiliki doa yang mustajab, aku akan tujukan doa tersebut kepada pemimpinku."

Ada yang bertanya kepada Fudhail, "Kenapa bisa begitu?" Ia menjawab, "Jika aku tujukan doa tersebut kepada diriku saja, maka itu hanya bermanfaat untukku. Namun jika aku tujukan untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara akan menjadi baik." (Lihat kitab Hilyatul Auliya' karya Abu Nu'aim Al Ashfahaniy, 8: 77, Darul Ihya' At-Turots Al 'Iroqiy) 

Halaman:
1 2
