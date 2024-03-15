Jadwal Sholat Sabtu 16 Maret 2024 M/5 Ramadhan 1445 H

Ilustrasi jadwal sholat lima waktu pada bulan Ramadhan 2024. (Foto: Freepik)

JADWAL sholat hari Sabtu 16 Maret 2024 Masehi/5 Ramadhan 1445 Hijriah ada di sini. Bisa memudahkan semua Muslim ketika hendak menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Silakan simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.20

Subuh: 04.30

Zuhur: 11.53

Asar: 15.00

Magrib: 17.57

Isya: 19.06

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.58

Subuh: 05.08

Zuhur: 12.34

Asar: 15.39

Magrib: 18.42

Isya: 19.51

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.43

Subuh: 04.53

Zuhur: 12.18

Asar: 15.22

Magrib: 18.23

Isya: 19.32