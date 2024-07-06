Mengubah Tontonan Menjadi Tuntunan Hidup di Cahaya Hati Indonesia, Siang Ini Pukul 12.00 WIB Hanya di iNews

PENTING bagi kita untuk memahami bahwa apa pun yang kita pilih untuk ditonton atau diikuti dalam kehidupan ini seharusnya menjadi tuntunan yang mengarahkan kita kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Dalam era di mana tontonan seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, program "Cahaya Hati Indonesia" di iNews hadir untuk memberikan informasi akan pentingnya memilih tontonan yang akan menjadi tuntunan positif.

Dipandu oleh Host David Chalik, Cahaya Hati Indonesia mengambil tema “Tontonan Harusnya jadi Tuntunan”,pada Sabtu 6 Juli pukul 12.00 WIB bersama KH. Cholil Nafis, Ustadz Muhammad Hilmi Firdausi dan Ustadz Muhammad Nur Effendi yang akan berbagi wawasan dan pemahaman dalam menggali nilai-nilai keagamaan dan menjadikan tontonan sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi, tontonan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, penting bagi kita untuk mempertimbangkan bahwa apa pun yang kita saksikan dapat berdampak besar pada cara berpikir, perilaku, dan nilai-nilai yang kita anut. Oleh karena itu, penting untuk memilih tontonan yang tidak hanya menghibur tetapi juga menjadi tuntunan yang bermanfaat dalam menjalani kehidupan.

Setiap episode Cahaya Hati Indonesia dilengkapi dengan segmen “Ngaji Yuk” bersama Ustadz Munawir Ngacir . Di segmen ini pemirsa di studio dan di rumah diajak untuk belajar mengaji serta untuk memperdalam pemahaman keagamaan. Jangan lewatkan juga kesempatan untuk memperkaya ilmu-ilmu spiritual dan pengetahuan agama kita serta mari bersama-sama menapaki akhir pekan dengan makna yang mendalam dari ajaran Al Quran.

