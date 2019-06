View this post on Instagram

Assalamu’alaikum... . Selamat pagi, sudah pada sarapan belum? Jangan pernah skip sarapan pagi ya karena tubuh perlu nutrisi untuk terus aktif sepanjang hari. Saya sendiri selalu berusaha menghidangkan sarapan simple tapi bergizi untuk keluarga, salah satu yang sering saya buat adalah nasi goreng, menu all in one karena sudah ada carbohidrat, lauk dan sayur dalam satu piring . Dan yang bikin nasi goreng saya lebih spesial kali ini karena saya menggunakan keju dengan innovasi baru dari @kraft_id yaitu keju Kraft milky soft. Sebagai topping nasi goreng cukup potong2 dadu keju lalu taburkan diatas nasi goreng, foilaaaa...nasi gorengnya semakin lezat karena kejunya menyumbang rasa light, milky tapi tetap gurih & creamy, love banget 👌. Selain untuk topping Kraft milky soft ini juga cocok dijadikan lauk, isian ataupun di konsumsi langsung sebagai snack, penggunaanya pun sangat mudah, cukup di iris atau dipotong2. Nah sekarang kita cobain nasgor sosis keju ala saya yuks, jangan lupa kejunya pakai keju Kraft milky soft untuk rasa yang juara 👍 NASI GORENG SOSIS KEJU . Bahan: 400 gram nasi putih agak pera 3 buah sosis sapi, iris bulat 1 batang daun bawang, iris kasar 1 buah wortel, potong dadu kecil 4 buah buncis, potong2 kecil 1/4 buah paprika merah, potong dadu kecil 1/4 buah paprika hijau, potong dadu kecil 1 sdm kecap manis 1 sdt minyak wijen Secukupnya garam dan lada bubuk 4 butir bawang merah, iris tipis 3 siung bawang putih, keprak, cincang halus 2 sdm margarin Topping: Keju Kraft milky soft, potong dadu Secukupnya bawang goreng Telur ceplok . Cara membuat: 1. Panaskan 2 sdm margarin, tumis bawang putih dan bawang merah sampai wangi, masukkan sosis, aduk rata, masukkan buncis, wortel & paprika, aduk rata kembali, besarkan api, masukkan nasi, aduk cepat. 2. Bumbui garam, lada, kecap manis & minyak wijen, aduk terus sampai bumbu rata dan matang, koreksi rasa bila sudah pas matikan api, sajikan dengan taburan topping keju Kraft milky soft, bawang goreng & telur ceplok. @kraft_id #lezatnyakraft #kejukraft #kraftmilkysoft