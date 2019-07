KABAR mengejutkan datang dari Arab Saudi. Negara yang cukup terkenal akan keislamannya itu sebentar lagi bakal kedatangan tamu khusus, yaitu Super Junior dan Nicki Minaj.

Ya, Arab Saudi akhirnya menyelenggarakan konser musik bertaraf internasional di negaranya dan ini dianggap keputusan yang luar biasa. Negara Islam itu akhirnya membuka "diri" untuk dunia musik.

Untuk Super Junior, konser boyband asal Korea Selatan itu akan dilangsungkan di Jeddah Saudi Arabia dengan venue berlokasi di King Abdullah Sports City. Terkait tanggalnya, konser bertajuk Super Show 7s itu akan dilangsungkan pada 12 Juli 2019 pukul 7 malam waktu setempat.

Kabar ini pun disampaikan secara resmi oleh akun Twitter Yesung Super Junior di Twitter resminya. Di sana dia membagikan poster konser dan menuliskan caption postingan;

"SUPER JUNIOR WORLD TOUR 'SUPER SHOW 7S' in JEDDAH (blue love) and JeddahSeason Festival."

Ya, jadi ada dua acara yang bakal diramaikan Super Junior saat datang ke Jeddah, Arab Saudi.

Sementara itu, untuk Nicki Minaj, dia bakal tampil dalam konser musik bertajuk Jeddah World Fest International Music Festival. Festival musik ini bakal digelar di Jeddah pada 18 Juli 2019 dengan harga tiket masuknya $20 atau sekitar Rp 282 ribu saja.

Tidak hanya Nicki Minaj, Penyanyi Liam Payne pun diketahui ikut dalam rombongan Nicki Minaj untuk mengisi acara di Jeddah World Fest International Music Festival.

Mengetahui adanya kabar mengejutkan ini, netizen Twitter pun dibuat heboh. Perbincangan mengenai konser di Jeddah ini pun menjadi 'trending topic' Twitter dengan jumlah cuitan sampai berita ini dibuat sebanyak 16,3 ribu.

So, seperti apa respon netizen dengan kabar luar biasa ini?

"Congratulations Arab Elf! The long wait is over and guess what? It's double celebration for you! Enjoy those days and show them our Blue Ocean," tulis @TEAMELFforSJ

"They deserve it. I'm so happy for them!," ungkap bangga @EvaCloudx

"Thank you. This is really a very beautiful news. Most of the Arab Elf's waited for 10 years and finally we have a chance to meet them. I'm crying," curhat @KYourine

"Pulang-pulang ganti nama jadi 'SABAR JUNIOR' Emang harus sabaaaaaaaar banget, ya, jadi Elf :))," kata @haepunzel

"Good job the house of Saudi. The revolution to bring about or demise couldn't come any sooner. This is exactly why the Shah of Iran was kicked out," terang @magan_samaale

Sementara itu, beberapa netizen lain memberi respon tidak biasa. Seperti yang dilontarkan @COUGARSTAR, "Bid'ah no?"

"If she knew about how many Yemeni civilians, including children have been killed by the Saudi coalition since 2015, she (Nicki Minaj) would never agree to perform in Saudi Arabia," komentar @hosseinsafari99

"Oh Allah protect this holy land from ruination and satanic grip. Things are actually falling apart in the kingdom," ujar @Ahmading1