PENUTUPAN sekolah akibat virus corona (COVID-19), membuat orangtua merawat anak-anak agar tetap di rumah serta memastikan mereka tidak ketinggalan pelajaran selama masa libur saat melakukan physical distancing.

Physical distancing adalah menjaga jarak fisik setidaknya 1,5 meter dari orang lain dan menghindari kerumunan demi mencegah penularan penyakit COVID-19.

Pastinya kamu merasa bosan selama beberapa pekan saat di rumah saja. Untuk menghilangkan rasa penat dan bosan, Okezone merekomendasikan buku anak-anak muslim yang bisa dibaca oleh anak bersama orangtua saat physical distancing di rumah saja. Seperti dikutip patheos.com, Minggu (29/3/2020).

1. Bashirah and The Amazing Bean Pie, By Ameenah Muhammad-Diggins

Buku ini mengajak anak-anak Anda untuk menikmati budaya Muslim Afrika Amerika yang kaya dan indah. Yang dalam bahasa Indonesia berarti Bashirah Dan Pie Kacang Yang Luar Biasa. Ini berkisah tentang fantastisnya keluarga muslim Amerika Afrika Multi-Generasi. Kisah Ramadhan dan Idul Fitri kisah hati yang penuh dengan iman, makanan, dan keluarga. Bergabunglah dengan Bashirah saat dia merayakan Idul Fitri! Merayakan Keberagaman! Kebersamaan!

2. The Proudest Blue, By Ibtihaj Muhammad

Dengan ransel barunya dan sepatu yang menyala, Faizah tahu hari pertamanya di sekolah akan menjadi istimewa. Ini adalah awal tahun baru dan paling penting. Ini adalah hari pertama kakak perempuannya, Asiya, jilbab - jilbab kain biru yang indah, seperti lautan yang melambai ke langit. Tetapi tidak semua orang melihat jilbab sebagai hal yang indah, Faizah dihadapkan dengan kata-kata yang menyakitkan dan menyesakkan. Faizah akan menemukan cara baru untuk menjadi kuat.

3. Yo Soy Muslim: A Father’s Letter to His Daughter, By Mark Gonzales

Mark Gonzales telah mendatangkan buku bergambar yang menyentuh dan lirih. Tentang orang tua yang mendorong anak mereka untuk menemukan sukacita dan kebanggaan dalam semua aspek identitas multikultural mereka.

Ditulis sebagai surat dari seorang ayah kepada putrinya, Yo Soy Muslim adalah perayaan harmoni sosial dan identitas multi kultural. Cerita yang hidup dan elegan, disertai dengan ilustrasi dan bersemangat, melihat keragaman Muslim serta identitas Pribumi. Perjalanan keajaiban sastra, Yo Soy Muslim pasti akan menginspirasi orang dewasa dan anak-anak.

4. My Voice Is My Super Power, By Shariea Shoatz Buddy adalah seorang bocah lelaki yang mengajarkan keselamatan tubuh dan membantu sepupunya mengatasi pengalaman nyata setelah dia mengungkapkan pelecehannya saat menginap. Dengan ilustrasi ramah anak, dan bahasa, anak-anak dapat membaca buku ini sendirian, atau dengan orang dewasa, untuk mengetahui konsep bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri, suara mereka adalah "Kekuatan Super" dan mereka memiliki kemampuan untuk menggunakannya untuk berbicara jika mereka merasa tidak aman. Dengan membaca berbagai buku ini selain anak-anak menjadi senang dan bahagia di rumah, juga bisa mendekatkan hubungan orangtua dan anak. Selain itu buku ini juga mengandung banyak hikmah yang bisa dipetik anak-anak.