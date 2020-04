YOUTUBER Korea Selatan (Korsel), Jay Kim atau Daud Kim (nama Islamnya), adalah salah satu mualaf yang tahun ini menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan untuk kali keduanya.

Di dalam akun instagram miliknya @jaehan9192, Daud membagikan foto dimana di dalamnya memperlihatkan bahwa ia akan bersiap berbuka puasa. Menu makanan yang akan dirinya santap adalah nasi briyani.

"I made Biryani for my Mom (But my Mom’s Face) Hahaha. Special Iftar. Aku membuat briyani untuk ibuku (Tapi wajah ibuku?) Hahaha. Berbuka puasa yang spesial," tulis Daud seperti dikutip Okezone, Rabu (29/4/2020).

Nampak hidangan nasi briyani yang akan disantapnya lengkap dengan lauk pauknya. Terlihat beberapa potongan daging ayam, serta juga acar sayuran. Warna briyaninya pun cukup menggugah selera, kuning keemasan dan disajikan di atas piring bermotif bunga juga dedaunan.

Kemudian dipostingan lainnya, Daud mengunggah video yang memperlihatkan dirinya sedang berada di depan masjid. Dalam keterangan videonya ia memberikan semangat untuk semua umat Islam, dan Ramadhan belum selesai.

"Ramadhan Mubarak. Hari ke-4! Dan itu masih berjalan dengan baik, dengan berkah dari Allah Selamat Ramadhan semuanya !! Dari Korea Selatan," katanya. Pertama kali Daud Kim menjadi mualaf pada 2019 lalu. Sejak itu ia sering membagikan pengalamannya dan kegiatannya setelah menjadi mualaf.