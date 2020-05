View this post on Instagram

LAKUKAN SAJA KARENA ALLAH! . Berlomba-lomba dalam kebaikan dengan share, tag, mention ke orang lain. 1 orang yang tau ilmu karena info dari kamu, insyaAllah bernilai pahala karena mengajak kepada kebaikan. Video lainnya silahkan klik link di bio. Kami juga mengajak ikhwah fillah untuk berpartisipasi menjadi muhsinin atau donatur dengan cara transfer melalui : Donasi INSO, Infaq Sodaqoh, (Muamalat 1240055555 a.n Khalid Basalamah Yys, BRIS 1035208287/5555 a.n Yayasan Khalid Basalamah) dengan Kode 6. Contoh 1.000.006 #khalidbasalamahofficial #khalidbasalamah #ustadzkhalid #ustadzkhalidbasalamah #khalidzeedbasalamah #salafi #corona #coronaindonesia #covid_19 #coronasolution #dirumahaja