NEW YORK- Imam Besar Masjid Islamic Center New York, Amerika Serikat, Imam Shamsi Ali kedatangan tamu istimewa. Adalah Kepala Kepolisian New York berkunjung ke Masjid Islamic Center New York, Amerika Serikat, Chief Harrison.

Kedatangan Chief Harrison disampaikan Imam Shamsi Ali dalam pesan singkatnya yang diterima Okezone pada Sabtu (10/4/2021).

Chief Harrison sendiri belum lama dilantik menjadi Kepala Kepolisian New York. Dia bertugas untuk memastikan keamanan orang-orang berasal dari Asia yang berada di New York.

"Chief Harrison datang ke kami untuk memastikan keamanan Komunitas Muslim selama Ramadhan," ujarnya.

Selain mengecek keamanan, kata Imam Shamsi Ali, Chief juga ingin memastikan relasi NYPD dan Masyarakat Muslim tetap kuat. "Apalagi di tengah meningginya rasisme dan anti Asia di Amerika. Thanks Chief!" ujarnya.

(Vitri)