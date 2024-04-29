Kunjungi Masjid yang Dibangunnya di Uganda, Ivan Gunawan Gelar Syukuran Potong Sapi

ARTIS Ivan Gunawan mengunjungi masjid yang dibangunnya di Uganda, Negara Bagian Afrika Timur. Dia bersama tim datang menemui ratusan warga setempat dan menggelar acara makan bersama sebagai bentuk rasa syukur.

Momen membahagiakan Ivan Gunawan itu terekam melalui unggahan akun Instagram-nya @ivan_gunawan. Pria yang akrab disapa Igun tersebut tampak agamis mengenakan gamis putih lengkap dengan sorban di leher.

Dalam kesempatan itu, Igun juga menyampaikan rasa syukur setelah berhasil membangun masjid di pedalaman Uganda.

Dia bahkan berharap masjid ini bukanlah pertama dan terakhir yang dibangun di sana.

"Terima kasih kepada Allah atas nikmat yang kuterima, hari ini aku berada di Uganda, aku berharap masjid ini tidak hanya menjadi yang pertama dan terakhir tapi Insha Allah aku akan membangun masjid lainya di sini," ungkapnya dalam bahasa Inggris.

Video singkat itu juga merekam raut bahagia warga Uganda, khususnya anak-anak ketika menyambut kedatangan Ivan Gunawan.

Apalagi, masjid tersebut dinilai sangat membantu masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota untuk beribadah. Ivan Gunawan juga melakukan penyembelihan sapi untuk kemudian dimasak sebagai menu makan bersama warga setempat.