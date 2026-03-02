10 Contoh Pantun Penutup Kultum Ramadhan 2026 yang Menarik dan Berkesan

JAKARTA – Pantun penutup kultum Ramadhan menjadi pilihan yang menarik untuk mengakhiri ceramah dengan cara yang ringan namun penuh makna. Menyampaikan pantun sebagai penutup kultum bisa membuat suasana lebih akrab dan menyenangkan, terutama saat bulan suci Ramadhan. Dalam artikel ini, Okezone akan berbagi 10 contoh pantun penutup kultum Ramadhan 2026 yang menarik, lucu, dan pastinya membuat jamaah semakin terkesan.

1. Pergi ke pasar membeli kurma,

Ramai penjual berseru-seru.

Ramadhan pamit menyapa senja,

Semoga iman tetap menyatu

2. Beli ketupat di pasar Rebo,

Bungkus rapi dengan daun pandan.

Cinta sejati tak perlu jumbo,

Cukup bersama di jalan iman.

3. Minum es kelapa di tepi kali,

Jatuh sendok di lubuk dalam.

Jangan lupa jaga hati,

Meski lebaran masih hitungan malam.

4. Mentari pagi bersinar cerah,

Menyapa insan penuh harapan.

Syukur pada Allah yang memberi berkah,

Ramadhan datang membawa pengampunan.