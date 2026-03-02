Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

10 Contoh Pantun Penutup Kultum Ramadhan 2026 yang Menarik dan Berkesan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |12:00 WIB
10 Contoh Pantun Penutup Kultum Ramadhan 2026 yang Menarik dan Berkesan
ilustrasi
A
A
A

JAKARTA – Pantun penutup kultum Ramadhan menjadi pilihan yang menarik untuk mengakhiri ceramah dengan cara yang ringan namun penuh makna. Menyampaikan pantun sebagai penutup kultum bisa membuat suasana lebih akrab dan menyenangkan, terutama saat bulan suci Ramadhan. Dalam artikel ini, Okezone akan berbagi 10 contoh pantun penutup kultum Ramadhan 2026 yang menarik, lucu, dan pastinya membuat jamaah semakin terkesan.

1. Pergi ke pasar membeli kurma,
    Ramai penjual berseru-seru.
    Ramadhan pamit menyapa senja,
    Semoga iman tetap menyatu

2. Beli ketupat di pasar Rebo,
    Bungkus rapi dengan daun pandan.
    Cinta sejati tak perlu jumbo,
    Cukup bersama di jalan iman.

3. Minum es kelapa di tepi kali,
    Jatuh sendok di lubuk dalam.
    Jangan lupa jaga hati,
    Meski lebaran masih hitungan malam.

4. Mentari pagi bersinar cerah,
    Menyapa insan penuh harapan.
    Syukur pada Allah yang memberi berkah,
    Ramadhan datang membawa pengampunan.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203795//bgn-k5eB_large.png
6 Fakta Menu MBG Ramadhan hingga BGN Buka-bukaan Anggaran, Tak Lagi Dikemas Kantong Plastik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/612/3204441//dompet-wQez_large.jpg
5 Tips Bukber Anti Boros Biar Dompet Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/482/3204375//es_sirop-CQZ4_large.jpg
5 Cara Agar Puasa Ramadhan Gak Ingin yang Manis-Manis Melulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/298/3204279//menkes_budi-s1qb_large.jpg
Setelah Tantangan Buka Puasa, Kini Menkes Hitung-hitungan Biaya Sahur Berprotein
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/298/3204372//rekomendasi_5_resto_jepang_di_jakarta_untuk_berbuka_puasa-hFZ3_large.jpeg
Rekomendasi 5 Resto Jepang di Jakarta yang Cocok untuk Berbuka Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/482/3204292//ade_rai-KXwe_large.jpg
Menu Buka Puasa Ade Rai, Makan Karbohidrat Tapi Olahraga Sebelum Beduk
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement