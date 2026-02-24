Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

5 Contoh Kultum Ramadhan 2026 Singkat 7 menit

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |17:19 WIB
5 Contoh Kultum Ramadhan 2026 Singkat 7 menit
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Di bulan Ramadhan ini, semakin banyak kesempatan bagi umat Islam untuk menambah pahala dan keberkahan. Salah satunya adalah dengan berdakwah melalui ceramah atau kultum singkat di depan majlis, terutama seusai sholat Subuh atau menjelang waktu berbuka puasa.

Berikut lima contoh materi kultum menarik yang bisa digunakan sebagai panduan untuk ceramah singkat

Judul: Hakikat Puasa Bukan Sekadar Lapar Haus

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, wa ash-sholatu wassalamu ‘ala Rasulillah, wa ‘ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du.

Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, puasa sering kita pahami sempit, hanya "pindah jam makan" dari siang ke malam. Padahal, menahan lapar haus saja belum lengkap jika mata, telinga, dan anggota tubuh lain masih memandang atau melakukan maksiat.

Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin mengklasifikasikan puasa menjadi tiga tingkatan. Puasa umum (shaumul umum) hanya menahan perut dan kemaluan dari makan, minum, hubungan badan. Puasa khusus (shaumul khusus) menjaga pancaindra—mata dari zina pandang, telinga dari ghibah, lisan dari dusta, tangan-kaki dari dosa. Puasa khususul khusus adalah puasa hati, menjauhi pikiran duniawi, fokus hanya kepada Allah.

Rasulullah SAW tegas: كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوْعَ وَالْعَطَشَ – "Banyak orang puasa hanya dapat lapar dahaga" (HR An-Nasa’i, Ibnu Majah). Puasa sempurna justru menahan seluruh tubuh dari maksiat seperti perut dari makanan.

Hadits lain peringatkan: خَمْسٌ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْكَذِبُ وَالْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ وَالْنَّظَرَ بِشَهْوَةٍ – "Lima hal membatalkan pahala puasa: dusta, ghibah, namimah, sumpah palsu, pandang syahwat." (Riwayat Bidayatul Hidayah).

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/330/3184392//kultum-0VMO_large.jpg
3 Kultum Singkat tentang Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/330/3167656//ceramah-6uKa_large.jpg
Contoh Kultum Singkat tentang Ikhlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/330/3167335//kultum-lNpb_large.jpg
3 Contoh Kultum Maulid Nabi 7 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/330/3126403//ramadhan-ovxB_large.jpg
Kultum Ramadhan: Tetap Produktif saat Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/330/3126128//kultum-5oFh_large.jpg
Kultum Ramadhan tentang Zakat Membersihkan Harta, Cocok Jadi Referensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/330/3125173//ilustrasi-PNsO_large.jpg
Kultum Ramadhan: Keutamaan I’tikaf di 10 Malam Terakhir
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement