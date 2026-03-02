Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

5 Kultum Ramadhan Singkat 1 Menit yang Menyentuh Hati

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |17:04 WIB
5 Kultum Ramadhan Singkat 1 Menit yang Menyentuh Hati
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Kultum menjadi sebuah hal yang lekat dengan bulan Ramadhan, saat kesempatan berdakwah bertambah bear, tak hanya bagi poara dai atau pengkhutbah, tetapi juga bagi umat Muslim secara umum. Melalui kultum singkat, umat Islam bisa menyampaikan dakwah kepada majelis di sekitarnya, baik di lingkungan keluarga, rumah, hingga masjid.'

Berikut beberapa contoh kultum singkat yangbbisa disampaikan hanya dalam waktu sekitar satu menit saja, namun memberikan makna dan mengajak kepada kebaikan.  

Kultum 1: "Ramadhan, Bulan Al-Qur'an" 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Ramadhan yang dirahmati Allah! Tahun ini kita sambut Ramadhan dengan hati penuh syukur. Ingat wahai saudara, Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 185: 

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ

Syahru Ramadhaanalladzi unzila fiihil Qur'anu hudan linnaas

Arti: "Bulan Ramadhan, (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia." (QS. Al-Baqarah: 185)

Jangan sia-siakan Ramadhan hanya dengan lapar haus. Tadaruslah Al-Qur'an walau satu ayat sehari. Biarlah Ramadhan jadi penawar hati yang kering.

Mari kita raih Lailatul Qadar di bulan ini! Semoga Allah bukakan hati kita untuk Al-Qur'an-Nya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

