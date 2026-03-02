Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa dan Dzikir Setelah Sholat Subuh Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |13:39 WIB
Bacaan Doa dan Dzikir Setelah Sholat Subuh Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahannya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Usia sholat Subuh, umat Islam dianjurkan untuk melanjutkan amalan ibada dengan dzikir dan doa sunnah untuk “menyempurnakan” sholat fardhu. Amalan ini tidak hanya mendatangkan pahala berlipat, tetapi juga membuka pintu keberkahan.

Berikut bacaan doa dan dzikir yang dianjurkan dibaca usai sholat subuh.

Urutan Dzikir Wajib Setelah Sholat

Duduk tahiyyat awal, baca secara berturut:

1. Subhanallah (Tasbih)

سُبْحَانَ اللهِ

Subhanallah (33x)

Arti: "Mahasuci Allah"

2. Alhamdulillah (Tahmid)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

Alhamdulillah (33x)

Arti: "Segala puji bagi Allah"

3. Allahu Akbar (Takbir)

اَللّٰهُ أَكْبَرُ

Allahu Akbar (33x)

Arti: "Allah Maha Besar"

 

Halaman:
1 2 3
