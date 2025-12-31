Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Lafaz Doa Awal dan Akhir Tahun di Tengah Maraknya Bencana

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |15:53 WIB
Lafaz Doa Awal dan Akhir Tahun di Tengah Maraknya Bencana
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Di penghujung tahun 2025 ini masyarakat Indonesia menyambut pergantian ke tahun baru 2026. Di tengah duka bencana di berbagai wilayah, khususnya di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, masyarakat diimbau untuk tidak merayakan malam tahun baru dan menggantinya dengan momen refleksi serta doa bersama.

Rasulullah saw. menganjurkan membaca doa warid untuk akhir dan awal tahun. Menurut Ustadz Ahmad Muntaha, doa ini meski sejatinya ditujukan untuk awal dan akhir tahun Islam, boleh dibaca dalam konteks tahun Masehi.

“Tentu saja boleh, asalkan tidak meyakini doa itu sebagai doa warid atau yang bersumber langsung dari Nabi saw. serta tidak meyakininya secara khusus sebagai kesunahan saat tahun baru Masehi. Namun membacanya dengan dasar kesunahan berdoa secara umum di waktu kapan pun,” ujarnya dalam sebuah artikel yang dilansir NU Online.

Doa Akhir Tahun

Berikut doa warid akhir tahun yang dianjurkan Rasulullah saw. Doa akhir tahun ini dibaca sebanyak 3 kali:

اَللّٰهُمَّ مَا عَمِلْتُ مِنْ عَمَلٍ فِي هٰذِهِ السَّنَةِ مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ وَلَمْ أَتُبْ مِنْهُ وَحَلُمْتَ فِيْها عَلَيَّ بِفَضْلِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ عَلَى عُقُوْبَتِيْ وَدَعَوْتَنِيْ إِلَى التَّوْبَةِ مِنْ بَعْدِ جَرَاءَتِيْ عَلَى مَعْصِيَتِكَ فَإِنِّي اسْتَغْفَرْتُكَ فَاغْفِرْلِيْ وَمَا عَمِلْتُ فِيْهَا مِمَّا تَرْضَى وَوَعَدْتَّنِي عَلَيْهِ الثَّوَابَ فَأَسْئَلُكَ أَنْ تَتَقَبَّلَ مِنِّيْ وَلَا تَقْطَعْ رَجَائِيْ مِنْكَ يَا كَرِيْمُ

Allâhumma mâ ‘amiltu min ‘amalin fî hâdzihis sanati mâ nahaitanî ‘anhu, wa lam atub minhu, wa hamalta fîhâ ‘alayya bi fadhlika ba‘da qudratika ‘alâ ‘uqûbatî, wa da‘autanî ilat taubati min ba‘di jarâ’atî ‘alâ ma‘shiyatik. Fa innî astaghfiruka, faghfirlî wa mâ ‘amiltu fîhâ mimmâ tardhâ, wa wa‘attanî ‘alaihits tsawâba, fa’as’aluka an tataqabbala minnî wa lâ taqtha‘ rajâ’î minka yâ karîm.

Artinya: “Tuhanku, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini yang termasuk Kau larang—sementara aku belum sempat bertobat, perbuatanku yang Kau maklumi karena kemurahan-Mu—sementara Kau mampu menyiksaku, dan perbuatan (dosa) yang Kau perintahkan untuk tobat—sementara aku menerjangnya yang berarti mendurhakai-Mu. Tuhanku, aku berharap Kau menerima perbuatanku yang Kau ridhai di tahun ini dan perbuatanku yang terjanjikan pahala-Mu. Janganlah Kau membuatku putus asa. Wahai Tuhan Yang Maha Pemurah.”

 

