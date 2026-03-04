Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Surakarta 2026 Hari Ini dan Doanya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |17:05 WIB
Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Surakarta 2026 Hari Ini dan Doanya
Ilustrasi.
BULAN Ramadhan adalah waktu yang sangat penting bagi umat Islam, di mana ibadah puasa menjadi kewajiban setiap Muslim. Salah satu hal yang harus diperhatikan selama bulan Ramadhan adalah Jadwal Imsakiyah dan waktu berbuka puasa. Berikut ini adalah informasi mengenai jadwal imsakiyah dan buka puasa untuk wilayah Surakarta 2026 dan sekitarnya.

Sementara itu, waktu berbuka puasa harus disegerakan begitu terdengar adzan magrib di wilayah masing-masing. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk tidak menunda berbuka puasa sebagai bentuk ketaatan dan kesyukuran atas nikmat Allah SWT.

Mengetahui jadwal imsakiyah dan berbuka puasa yang tepat menjadi bagian penting dalam menyempurnakan ibadah Ramadhan.


Doa Niat Puasa Ramadhan 

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضُ الشَّهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin 'an 'ada'i fardhu-syh-shyahri ramadhana hadzihi-s-sanati lillâhi taâla.

Artinya: "Saya berniat puasa esok hari untuk menjalankan fardu bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala."

 

