Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Surabaya 2026 Hari Ini Serta Bacaan Doanya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |16:56 WIB
Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Surabaya 2026 Hari Ini Serta Bacaan Doanya
Ilustrasi.
A
A
A

BULAN Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, di mana umat Islam menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Salah satu hal yang penting diketahui selama bulan Ramadhan adalah Jadwal Imsakiyah dan waktu Buka Puasa. Berikut ini adalah informasi mengenai jadwal imsakiyah dan buka puasa untuk wilayah Surabaya tahun 2026, serta bacaan doa yang dianjurkan selama berpuasa.

Sementara itu, waktu berbuka puasa harus disegerakan begitu terdengar adzan magrib di wilayah masing-masing. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk tidak menunda berbuka puasa sebagai bentuk ketaatan dan kesyukuran atas nikmat Allah SWT.

Mengetahui jadwal imsakiyah dan berbuka puasa yang tepat menjadi bagian penting dalam menyempurnakan ibadah Ramadhan.

Doa Niat Puasa Ramadhan

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضُ الشَّهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin 'an 'ada'i fardhu-syh-shyahri ramadhana hadzihi-s-sanati lillâhi taâla.

Artinya: "Saya berniat puasa esok hari untuk menjalankan fardu bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala."

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/614/3202734//sholat_tarawih-6nWp_large.jpg
Keutamaan Sholat Tarawih Malam 1–30 Ramadhan Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/618/3202679//ilustrasi-LvqZ_large.jpg
Maghrib Hari Ini Jam Berapa? Cek Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan 2026 Terbaru Hari ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/618/3202494//ilustrasi-F7uf_large.jpg
Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Semarang 2026 Hari Ini dan Bacaan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/618/3202488//ilustrasi-fEho_large.jpg
Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Tangerang 2026 Hari Ini Lengkap dengan Bacaan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/618/3202316//ilustrasi-9Yhq_large.jpg
Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan 2026 Jogja Hari Ini Lengkap dengan Bacaan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/618/3202256//ilustrasi-moip_large.jpg
Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Daerah Bogor 2026 Lengkap dengan Bacaan Doanya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement