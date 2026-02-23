Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Surabaya 2026 Hari Ini Serta Bacaan Doanya

BULAN Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, di mana umat Islam menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Salah satu hal yang penting diketahui selama bulan Ramadhan adalah Jadwal Imsakiyah dan waktu Buka Puasa. Berikut ini adalah informasi mengenai jadwal imsakiyah dan buka puasa untuk wilayah Surabaya tahun 2026, serta bacaan doa yang dianjurkan selama berpuasa.

Sementara itu, waktu berbuka puasa harus disegerakan begitu terdengar adzan magrib di wilayah masing-masing. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk tidak menunda berbuka puasa sebagai bentuk ketaatan dan kesyukuran atas nikmat Allah SWT.

Mengetahui jadwal imsakiyah dan berbuka puasa yang tepat menjadi bagian penting dalam menyempurnakan ibadah Ramadhan.

Doa Niat Puasa Ramadhan

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضُ الشَّهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin 'an 'ada'i fardhu-syh-shyahri ramadhana hadzihi-s-sanati lillâhi taâla.

Artinya: "Saya berniat puasa esok hari untuk menjalankan fardu bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala."