Adzan Maghrib Jam Berapa? Jadwal Buka Puasa Ramadhan dan Imsakiyah Jakarta Sekitarnya 2026 Hari Ini

JADWAL imsakiyah dan buka puasa Ramadhan daerah Jakarta dan sekitarnya 2026 dan bacaan doanya jadi informasi penting yang perlu diketahui umat Muslim. Imsak merupakan suatu penanda bahwa sebentar lagi akan memasuki waktu subuh. Maka dari itu hendaknya Muslim untuk segera menyelesaikan santap sahur.

Sementara itu, waktu berbuka puasa harus disegerakan begitu terdengar adzan magrib di wilayah masing-masing. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk tidak menunda berbuka puasa sebagai bentuk ketaatan dan kesyukuran atas nikmat Allah SWT.

Mengetahui jadwal imsakiyah dan berbuka puasa yang tepat menjadi bagian penting dalam menyempurnakan ibadah Ramadhan tahun ini.

Doa Niat Puasa Ramadhan

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضُ الشَّهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin 'an 'ada'i fardhu-syh-shyahri ramadhana hadzihi-s-sanati lillâhi taâla.

Artinya: "Saya berniat puasa esok hari untuk menjalankan fardu bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala."

Daftar Masjid di Jakarta yang Sediakan Takjil Gratis