Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Adzan Maghrib Jam Berapa? Jadwal Buka Puasa Ramadhan dan Imsakiyah Jakarta Sekitarnya 2026 Hari Ini

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |19:49 WIB
Adzan Maghrib Jam Berapa? Jadwal Buka Puasa Ramadhan dan Imsakiyah Jakarta Sekitarnya 2026 Hari Ini
Ilustrasi.
A
A
A

JADWAL imsakiyah dan buka puasa Ramadhan daerah Jakarta dan sekitarnya 2026 dan bacaan doanya jadi informasi penting yang perlu diketahui umat Muslim. Imsak merupakan suatu penanda bahwa sebentar lagi akan memasuki waktu subuh. Maka dari itu hendaknya Muslim untuk segera menyelesaikan santap sahur.

Sementara itu, waktu berbuka puasa harus disegerakan begitu terdengar adzan magrib di wilayah masing-masing. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk tidak menunda berbuka puasa sebagai bentuk ketaatan dan kesyukuran atas nikmat Allah SWT.

Mengetahui jadwal imsakiyah dan berbuka puasa yang tepat menjadi bagian penting dalam menyempurnakan ibadah Ramadhan tahun ini.

Doa Niat Puasa Ramadhan

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضُ الشَّهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin 'an 'ada'i fardhu-syh-shyahri ramadhana hadzihi-s-sanati lillâhi taâla.

Artinya: "Saya berniat puasa esok hari untuk menjalankan fardu bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala."

Daftar Masjid di Jakarta yang Sediakan Takjil Gratis

  • Masjid Istiqlal (Jakarta Pusat)
  • Masjid Agung Sunda Kelapa (Menteng)
  • Masjid Al Bina (Kompleks GBK)
  • Masjid Jakarta Islamic Centre (Jakarta Utara)
  • Masjid Cut Meutia (Menteng)
 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/618/3206576//ilustrasi-uCtG_large.jpg
Jadwal Buka Puasa Ramadhan dan Imsakiyah Depok dan Sekitarnya 2026 Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206554//pemerintah-qRn3_large.jpg
Jelang Lebaran, Pemerintah Siapkan 6.859 Masjid Ramah Pemudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/330/3206544//ustazah_jahidah_farhati-HeFU_large.jpg
Kultum Ramadhan: Mengapa Perempuan Haid Tidak Boleh Berpuasa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206403//pemerintah-yjmZ_large.jpg
Wamenag: Sejarah Mencatat Kiai dan Santri Berperan Jaga Arah Kebangsaan Usai Kemerdekaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206401//polri-8qw2_large.jpg
Kapolri Tekankan Sinergisitas TNI-Polri, Elemen Bangsa Kunci Utama Jaga NKRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206399//polri-ZAik_large.jpg
Buka Puasa Bersama TNI, Kapolri: Sukseskan Program Presiden Prabowo
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement