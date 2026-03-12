Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kultum Ramadhan: Mengapa Perempuan Haid Tidak Boleh Berpuasa?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |16:30 WIB
Kultum Ramadhan: Mengapa Perempuan Haid Tidak Boleh Berpuasa?
Ustazah Jahidah Farhati. (Foto: YouTube/Okezone Vibes!)
A
A
A

JAKARTA - Ibadah puasa Ramadhan adalah sebuah kewajiban bagi setiap Muslim baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan dari kaum Hawa: mengapa perempuan yang haid dilarang untuk berpuasa? padahal puasa tidak mensyaratkan suci seperti sholat atau membaca Al-Quran.

Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Dhuafa memberikan penjelasan mengenai pertanyaan tersebut, sekaligus mengungkap hikmah di balik larangan tersebut. Simak kultum beliau yang telah ditayangkan di program IVTAR Ramadhan V-Radio.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang melimpahkan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa menunaikan puasa Ramadhan ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Hari ini, mari kita renungkan kultum bertema "Mengapa Perempuan Haid Tidak Boleh Berpuasa?" Topik ini sering membingungkan kaum hawa. Mengapa haid larang puasa, padahal dalam Islam puasa tidak ada syarat suci. Orang yang terkena hadas kecil, hadas besar tetap boleh berpuasa. Ternyata, ada alasan-alasan di balik itu. Dalam kitab Khashiyah Al-Bujairimi dikatakan ulama berbeda pendapat.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/43/3205785//rahmatsho_rahmatzoda_mengaku_nyaman_menjalani_ibadah_puasa_di_indonesia_rahmatzoda3-67EU_large.jpg
Respons Pemain PSIM Yogyakarta Rahmatsho Rahmatzoda soal Puasa Ramadhan Jauh dari Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/482/3205711//bunyi_keroncongan-4xz6_large.jpg
Macam-Macam Bunyi Perut Keroncongan Saat Puasa, Ini Penjelasan Ilmiahnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/482/3205495//makan-F8oi_large.png
Mengapa Nafsu Makan Sulit Dikontrol Saat Berbuka Puasa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/482/3205497//puasa-qNmB_large.jpg
Kenapa Mudah Mengantuk Saat Puasa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/482/3205299//menkes-d6sC_large.jpg
Langsung Makan Banyak saat Buka Puasa, Menkes: Enggak Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/482/3205207//berat_badan-Owz4_large.jpg
Kenapa Berat Badan Malah Naik saat Puasa?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement