Kultum Ramadhan: Mengapa Perempuan Haid Tidak Boleh Berpuasa?

JAKARTA - Ibadah puasa Ramadhan adalah sebuah kewajiban bagi setiap Muslim baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan dari kaum Hawa: mengapa perempuan yang haid dilarang untuk berpuasa? padahal puasa tidak mensyaratkan suci seperti sholat atau membaca Al-Quran.

Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Dhuafa memberikan penjelasan mengenai pertanyaan tersebut, sekaligus mengungkap hikmah di balik larangan tersebut. Simak kultum beliau yang telah ditayangkan di program IVTAR Ramadhan V-Radio.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang melimpahkan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa menunaikan puasa Ramadhan ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Hari ini, mari kita renungkan kultum bertema "Mengapa Perempuan Haid Tidak Boleh Berpuasa?" Topik ini sering membingungkan kaum hawa. Mengapa haid larang puasa, padahal dalam Islam puasa tidak ada syarat suci. Orang yang terkena hadas kecil, hadas besar tetap boleh berpuasa. Ternyata, ada alasan-alasan di balik itu. Dalam kitab Khashiyah Al-Bujairimi dikatakan ulama berbeda pendapat.