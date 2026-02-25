Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

5 Contoh Kultum Ramadhan 2026 Singkat 5 Menit untuk Anak SD

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |13:02 WIB
5 Contoh Kultum Ramadhan 2026 Singkat 5 Menit untuk Anak SD
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Bulan Ramadhan telah tiba, bulan istimewa yang penuh keberkahan yang perlu diisi dengan berbagai amal ibadah, termasuk dakwah. Nilai ibadah dan keistimewaan dari bulan suci ini perlu diajarkan dan ditanamkan kepada umat Islam sejak dini, termasuk melalui cara kultum.

Berikut contoh-contoh materi kultum singkat yang dirancang agar dapat mudah dimengerti oleh anak-anak SD. Materi ini bisa juga disampaikan langsung oleh anak-anak kepada kawan-kawan majelisnya karena mudah dihafal dan menggunakan bahasa yang sederhana.

Contoh 1: Melatih Kesabaran dengan Puasa

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anak-anak yang sholeh dan sholehah, alhamdulillah kita semua bersyukur karena Allah SWT memberikan kesempatan pada kita untuk menyambut bulan Ramadhan. Puasa Ramadhan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga dari fajar hingga maghrib, melainkan latihan kesabaran yang luar biasa.

Allah SWT memerintahkan umat Islam yang beriman untuk berpuasa dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Ya ayyuhalladziina aamanuu kutiba 'alaikumush-shiyaamu kamaa kutiba 'alalladziina min qablikum la'allakum tattaquun.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa."

Bayangkan, teman-teman, saat kita menahan diri dari makanan enak seperti nasi goreng atau es teh manis kesukaan kita, itu adalah bentuk sabar taat kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa puasa adalah separuh dari kesabaran, karena melatih hati kita agar tidak mudah marah atau mengeluh. Di sekolah, kalau teman mengganggu, kita ingat puasa dan sabar. Di rumah, kalau adik rewel, kita sabar seperti saat imsak. Puasa membuat kita kuat menghadapi ujian hidup sehari-hari.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/330/3203456//ilustrasi-2iDS_large.jpg
5 Contoh Kultum Ramadhan 2026 Singkat 7 menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/330/3184392//kultum-0VMO_large.jpg
3 Kultum Singkat tentang Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/330/3167656//ceramah-6uKa_large.jpg
Contoh Kultum Singkat tentang Ikhlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/330/3167335//kultum-lNpb_large.jpg
3 Contoh Kultum Maulid Nabi 7 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/330/3126403//ramadhan-ovxB_large.jpg
Kultum Ramadhan: Tetap Produktif saat Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/330/3126128//kultum-5oFh_large.jpg
Kultum Ramadhan tentang Zakat Membersihkan Harta, Cocok Jadi Referensi
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement