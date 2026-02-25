5 Contoh Kultum Ramadhan 2026 Singkat 5 Menit untuk Anak SD

JAKARTA - Bulan Ramadhan telah tiba, bulan istimewa yang penuh keberkahan yang perlu diisi dengan berbagai amal ibadah, termasuk dakwah. Nilai ibadah dan keistimewaan dari bulan suci ini perlu diajarkan dan ditanamkan kepada umat Islam sejak dini, termasuk melalui cara kultum.

Berikut contoh-contoh materi kultum singkat yang dirancang agar dapat mudah dimengerti oleh anak-anak SD. Materi ini bisa juga disampaikan langsung oleh anak-anak kepada kawan-kawan majelisnya karena mudah dihafal dan menggunakan bahasa yang sederhana.

Contoh 1: Melatih Kesabaran dengan Puasa

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anak-anak yang sholeh dan sholehah, alhamdulillah kita semua bersyukur karena Allah SWT memberikan kesempatan pada kita untuk menyambut bulan Ramadhan. Puasa Ramadhan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga dari fajar hingga maghrib, melainkan latihan kesabaran yang luar biasa.

Allah SWT memerintahkan umat Islam yang beriman untuk berpuasa dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Ya ayyuhalladziina aamanuu kutiba 'alaikumush-shiyaamu kamaa kutiba 'alalladziina min qablikum la'allakum tattaquun.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa."

Bayangkan, teman-teman, saat kita menahan diri dari makanan enak seperti nasi goreng atau es teh manis kesukaan kita, itu adalah bentuk sabar taat kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa puasa adalah separuh dari kesabaran, karena melatih hati kita agar tidak mudah marah atau mengeluh. Di sekolah, kalau teman mengganggu, kita ingat puasa dan sabar. Di rumah, kalau adik rewel, kita sabar seperti saat imsak. Puasa membuat kita kuat menghadapi ujian hidup sehari-hari.