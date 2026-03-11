Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa dan Dzikir saat Itikaf di Malam Lailatul Qadar

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |13:53 WIB
Bacaan Doa dan Dzikir saat Itikaf di Malam Lailatul Qadar
Ilustrasi.
JAKARTA - Itikaf menjadi amalan yang kerap dijalankan pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan untuk mendapatkan dan keberkahan malam Lailatul Qadar. I’tikaf pada dasarnya adalah berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai ibadah.

Saat berdizkir dan beribadah dalam i'tikaf, Rasulullah SAW mengajarkan doa malam Lailatul Qadar, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Allāhumma innaka 'afuwwun tuḥibb al-'afwa fa'fu 'annī

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku." (HR. Ahmad, Tirmidzi)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/614/3206071//ilustrasi-oMiK_large.jpg
Tata Cara Sholat Itikaf di Masjid Lengkap Dengan Niat dan Amalannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/330/3205742//ilustrasi-8sJ7_large.jpg
Amalan-Amalan yang Dapat Dilakukan Selama I’tikaf di Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/614/3205397//ilustrasi-sQHi_large.jpg
8 Tanda Malam Lailatul Qadar: Malam Penuh Cahaya dan Rahmat Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/330/3129322//doa-jbgz_large.jpg
7 Amalan di Bulan Syawal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/330/3127034//sholat-W0fK_large.jpg
Waktu I’tikaf yang Paling Utama dan Keutamaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/330/3126770//ilustrasi-v5gz_large.jpg
Waktu I’tikaf Yang Paling Utama dan Keutamaannya
Telusuri berita muslim lainnya
