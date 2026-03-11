Bacaan Doa dan Dzikir saat Itikaf di Malam Lailatul Qadar

JAKARTA - Itikaf menjadi amalan yang kerap dijalankan pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan untuk mendapatkan dan keberkahan malam Lailatul Qadar. I’tikaf pada dasarnya adalah berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai ibadah.

Saat berdizkir dan beribadah dalam i'tikaf, Rasulullah SAW mengajarkan doa malam Lailatul Qadar, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Allāhumma innaka 'afuwwun tuḥibb al-'afwa fa'fu 'annī

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku." (HR. Ahmad, Tirmidzi)