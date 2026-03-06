8 Tanda Malam Lailatul Qadar: Malam Penuh Cahaya dan Rahmat Allah

JAKARTA – Malam Lailatul Qadar adalah malam penuh keberkahan dan menjadi momen yang sangat ditunggu oleh umat Islam, terutama pada bulan Ramadhan. Malam ini diyakini lebih baik daripada seribu bulan, di mana doa-doa diterima dan rahmat Allah turun.

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan." (QS. Al-Qadr: 1–3)

Okezone membahas secara mendalam tentang malam Lailatul Qadar, tanda-tandanya, dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk memperoleh keberkahan.

1. Malam yang Terasa Tenang dan Damai

Suasana malam ini terasa sangat damai, jauh dari kebisingan dan kegaduhan. Umat Islam yang beribadah akan merasa lebih khusyuk dan penuh ketenangan. Udara malam terasa sejuk, menjadi tanda spiritual bahwa malam tersebut penuh rahmat.

2. Malam yang Terlihat Lebih Terang dan Cerah

Banyak yang merasakan cahaya berbeda pada malam Lailatul Qadar. Meski tanpa bulan terang, langit tampak lebih bercahaya dan menyelimuti suasana dengan kedamaian.