Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri, Anak, dan Istri Lengkap

JAKARTA - Zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap muslim mukallaf setiap bulan Ramadhan, sebelum Idul Fitri 1447 H/2026, untuk mensucikan diri dari perbuatan remeh dan meringankan beban kaum dhuafa. Berikut syarat-syarat zakat fitrah, beserta niat dan tata cara pembayarannya.

Syarat Wajib Zakat Fitrah

Islam, bebas, mukallaf (dewasa berakal)

Berasal nafkah cukup untuk diri dan tanggungan (istri, anak kecil)

Ditunaikan mulai terbenam matahari akhir Ramadhan hingga sebelum sholat Idul Fitri

Sejumlah 1 sha' (~3,5 liter) beras atau uang setara

Niat Zakat Fitrah

Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِيْ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri 'an nafsi fardhan lillahi ta'ala.

Arti:"Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala."

Niat Zakat Fitrah untuk Istri

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِيْ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri 'an zaujatii fardhan lillahi ta'ala.

Arti:"Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardu karena Allah Ta'ala."

Niat Zakat Fitrah untuk Anak Laki-laki

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ وَلاَدِيْ (سَمِيْهِ) فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri 'an waladii [nama anak] fardhan lillahi ta'ala.

Arti:"Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku [nama], fardu karena Allah Ta'ala."