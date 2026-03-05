Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri, Anak, dan Istri Lengkap

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |12:32 WIB
Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri, Anak, dan Istri Lengkap
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap muslim mukallaf setiap bulan Ramadhan, sebelum Idul Fitri 1447 H/2026, untuk mensucikan diri dari perbuatan remeh dan meringankan beban kaum dhuafa. Berikut syarat-syarat zakat fitrah, beserta niat dan tata cara pembayarannya. 

Syarat Wajib Zakat Fitrah

  • Islam, bebas, mukallaf (dewasa berakal)
  • Berasal nafkah cukup untuk diri dan tanggungan (istri, anak kecil)
  • Ditunaikan mulai terbenam matahari akhir Ramadhan hingga sebelum sholat Idul Fitri
  • Sejumlah 1 sha' (~3,5 liter) beras atau uang setara

Niat Zakat Fitrah

Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِيْ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri 'an nafsi fardhan lillahi ta'ala.

Arti:"Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala."

Niat Zakat Fitrah untuk Istri

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِيْ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri 'an zaujatii fardhan lillahi ta'ala.

Arti:"Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardu karena Allah Ta'ala."

Niat Zakat Fitrah untuk Anak Laki-laki

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ وَلاَدِيْ (سَمِيْهِ) فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri 'an waladii [nama anak] fardhan lillahi ta'ala.

Arti:"Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku [nama], fardu karena Allah Ta'ala."

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/629/3204869//viral-hcJ3_large.jpg
Viral Bocah Beragama Kristen Ini ikut Sholat Tarawih 3 Hari Berturut-turut, Alasannya Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205032//polda_jabar-emus_large.jpg
Silaturahmi Ramadhan di Jabar, Kapolri Pesan Jaga Persatuan-Kesatuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205020//menag-nwOb_large.jpg
Usai Bertemu Presiden Prabowo, Menag Sebut Nuzulul Quran Akan Digelar di Istana Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205008//prabowo-srqT_large.jpg
Prabowo Akan Undang Ulama Berbuka Puasa Bersama di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205007//polri-xHWR_large.jpg
Operasi Ketupat 2026, Kakorlantas Tekankan Keselamatan Pemudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205006//pemerintah-73k0_large.jpg
Momentum Ramadhan, Kemenag Dorong Literasi Halal untuk Gen Z
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement