JAKARTA - Zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap muslim mukallaf setiap bulan Ramadhan, sebelum Idul Fitri 1447 H/2026, untuk mensucikan diri dari perbuatan remeh dan meringankan beban kaum dhuafa. Berikut syarat-syarat zakat fitrah, beserta niat dan tata cara pembayarannya.
نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِيْ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى
Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri 'an nafsi fardhan lillahi ta'ala.
Arti:"Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala."
نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِيْ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى
Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri 'an zaujatii fardhan lillahi ta'ala.
Arti:"Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardu karena Allah Ta'ala."
نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ وَلاَدِيْ (سَمِيْهِ) فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى
Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri 'an waladii [nama anak] fardhan lillahi ta'ala.
Arti:"Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku [nama], fardu karena Allah Ta'ala."