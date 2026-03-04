Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kapan Malam Nuzulul Quran 2026? Ini Jadwal Lengkap dengan Keutamaannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |13:21 WIB
Kapan Malam Nuzulul Quran 2026? Ini Jadwal Lengkap dengan Keutamaannya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Malam Nuzulul Quran menjadi salah satu momen penting di bulan Ramadhan, yang memperingati turunnya wahyu pertama Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Momentum suci ini dirayakan tepat tanggal 17 Ramadhan, menjadi kesempatan emas umat Islam memperbanyak tilawah, doa, dan muhasabah diri agar layak menerima petunjuk Ilahi.

Mengenal Nuzulul Quran

Jika diamati, di dalam Al-Qur'an terdapat surat Makiyah dan surat Madaniyah, artinya Al-Qur'an diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Surat Makiyah diturunkan selama 9 tahun, sedangkan surat Madaniyah diturunkan selama 10 tahun.

Berikut adalah dua tahap turunnya Al-Qur'an:

  • Al-Qur'an diturunkan melalui Lauh Mahfuz ke langit dunia dalam kitab yang utuh. Dalam tahap ini, Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar.
  • Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ayat pertama yang diturunkan adalah surat Al-‘Alaq ayat 1–5 saat berada di Gua Hira pada tahun 610 M. Saat itu, Nabi Muhammad sedang menyepi untuk menenangkan hati.

Saat itu Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca sehingga Allah SWT memerintahkan kepada Nabi untuk membaca melalui surat Al-‘Alaq. Turunnya surat itu juga sebagai penanda diangkatnya kenabian Nabi Muhammad SAW.

 

Halaman:
1 2 3
