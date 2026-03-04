JAKARTA — Malam Nuzulul Quran menjadi salah satu momen penting di bulan Ramadhan, yang memperingati turunnya wahyu pertama Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Momentum suci ini dirayakan tepat tanggal 17 Ramadhan, menjadi kesempatan emas umat Islam memperbanyak tilawah, doa, dan muhasabah diri agar layak menerima petunjuk Ilahi.
Jika diamati, di dalam Al-Qur'an terdapat surat Makiyah dan surat Madaniyah, artinya Al-Qur'an diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Surat Makiyah diturunkan selama 9 tahun, sedangkan surat Madaniyah diturunkan selama 10 tahun.
Berikut adalah dua tahap turunnya Al-Qur'an:
Saat itu Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca sehingga Allah SWT memerintahkan kepada Nabi untuk membaca melalui surat Al-‘Alaq. Turunnya surat itu juga sebagai penanda diangkatnya kenabian Nabi Muhammad SAW.