Tata Cara Sholat Qobliyah Subuh Lengkap dengan Niat dan Keutamaannya
JAKARTA - Sholat Qobliyah Subuh merupakan sholat sunnah muakkad paling utama yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW, bahkan saat bepergian. Sholat 2 rakaat ini dilakukan setelah adzan Subuh berkumandang hingga Iqamah, menjadi pembuka keberkahan sepanjang hari sebagaimana diajarkan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia.
Niat Sholat Qobliyah Subuh
أُصَلِّيْ سُنَّةَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ لِلّٰهِ تَعَالَى
Ushallii sunnata sh-shubhi rok'ataini qabla-l fajar(i) lillahi ta'aalaa.
Arti: "Saya niat sholat sunnah Subuh 2 rakaat sebelum fajar karena Allah Ta'ala."
Niat dibaca dalam hati saat takbiratul ihram, sesuai fatwa ulama Syafi'iyah yang dominan di NU dan MUI.
Tata Cara Pelaksanaan (2 Rakaat)
Rakaat Pertama:
Takbiratul Ihram – Allahu Akbar, tangan sejajar telinga
Qiyam – baca Al-Fatihah + Surat Al-Kafirun (sunnah)
Ruku' – Subhana Rabbiyal 'Azhiim (3x)
I'tidal – Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd
Sujud – Subhana Rabbiyal A'laa (3x)
Duduk antara 2 sujud
Sujud kedua
Rakaat Kedua:
Berdiri – baca Al-Fatihah + Surat Al-Ikhlas (sunnah)
Ulangi ruku', i'tidal, sujud seperti rakaat 1
Tasyahud Akhir – baca shalawat dan doa Ibrahimiyah
Salam ke kanan-kiri