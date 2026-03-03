Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Tata Cara Sholat Qobliyah Subuh Lengkap dengan Niat dan Keutamaannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |19:17 WIB
Tata Cara Sholat Qobliyah Subuh Lengkap dengan Niat dan Keutamaannya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Sholat Qobliyah Subuh merupakan sholat sunnah muakkad paling utama yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW, bahkan saat bepergian. Sholat 2 rakaat ini dilakukan setelah adzan Subuh berkumandang hingga Iqamah, menjadi pembuka keberkahan sepanjang hari sebagaimana diajarkan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia.

Niat Sholat Qobliyah Subuh

أُصَلِّيْ سُنَّةَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Ushallii sunnata sh-shubhi rok'ataini qabla-l fajar(i) lillahi ta'aalaa.

Arti: "Saya niat sholat sunnah Subuh 2 rakaat sebelum fajar karena Allah Ta'ala."

Niat dibaca dalam hati saat takbiratul ihram, sesuai fatwa ulama Syafi'iyah yang dominan di NU dan MUI.

Tata Cara Pelaksanaan (2 Rakaat)

Rakaat Pertama:

  1. Takbiratul Ihram – Allahu Akbar, tangan sejajar telinga
  2. Qiyam – baca Al-Fatihah + Surat Al-Kafirun (sunnah)
  3. Ruku' – Subhana Rabbiyal 'Azhiim (3x)
  4. I'tidal – Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd
  5. Sujud – Subhana Rabbiyal A'laa (3x)
  6. Duduk antara 2 sujud

Sujud kedua

  1. Rakaat Kedua:
  2. Berdiri – baca Al-Fatihah + Surat Al-Ikhlas (sunnah)
  3. Ulangi ruku', i'tidal, sujud seperti rakaat 1
  4. Tasyahud Akhir – baca shalawat dan doa Ibrahimiyah
  5. Salam ke kanan-kiri
     

