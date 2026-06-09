Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Mengapa Air Zamzam Tidak pernah Habis Meski Diambil Jutaan Jamaah? Ini Penjelasannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |19:30 WIB
Mengapa Air Zamzam Tidak pernah Habis Meski Diambil Jutaan Jamaah? Ini Penjelasannya
Ilustrasi. (Foto: Dani Jumadil Akhir/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bagi jutaan umat Islam yang menunaikan ibadah haji dan umrah di Makkah, membawa pulang air Zamzam adalah sebuah tradisi yang nyaris tidak pernah terlewatkan. Selama berabad-abad, sumur yang terletak di kawasan Masjidil Haram ini terus mengalirkan air untuk memenuhi kebutuhan jemaah dari seluruh dunia. Fenomena ini kerap memicu pertanyaan besar: mengapa mata air yang berada di tengah wilayah gurun gersang ini tidak pernah habis?

Pemerintah Arab Saudi, melalui lembaga riset resmi SGS (Saudi Geological Survey) dan Pusat Penelitian dan Studi Air Zamzam, telah melakukan berbagai kajian ilmiah untuk mengungkap rahasia di balik keberlanjutan sumur bersejarah ini. Jawabannya ternyata terletak pada keunikan kondisi geologis dan sistem hidrologi (siklus air) yang sangat efisien.

Sumur Zamzam memiliki kedalaman sekitar 30,5 meter. Sumber air utamanya berasal dari lapisan aluvium, yaitu endapan pasir dan kerikil hasil pelapukan batuan di atas wadi (lembah kering), serta dari rekahan batuan induk di bawahnya.

Mata air ini terus terisi ulang berkat curah hujan yang turun di sekitar wilayah pegunungan Makkah. Air hujan yang jatuh di lembah-lembah sekitar akan terserap ke dalam tanah dan mengalir melalui jaringan bawah tanah menuju pusat sumur. Proses pengisian kembali (recharge) yang terjadi secara konvensional dan alami ini menjaga volume air tetap stabil sepanjang tahun.

Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah pengelolaan teknologi modern oleh Pemerintah Arab Saudi. Otoritas setempat memantau debit air secara ketat menggunakan sistem digital 24 jam penuh. Melalui Proyek Air Zamzam Raja Abdullah bin Abdulaziz, proses pemompaan disesuaikan secara dinamis berdasarkan kebutuhan jemaah.

Ketika kuota jemaah melonjak tajam pada musim haji, tingkat penarikan air akan diatur sedemikian rupa agar tidak melebihi kapasitas kemampuan alami sumur untuk mengisi ulang dirinya sendiri. Mekanisme kontrol ini menjaga tekanan hidrostatik di dalam sumur tetap seimbang, sehingga mencegah risiko kekeringan jangka panjang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/398/3221446//jemaah_haji_melempar_jumrah-si6S_large.jpeg
Mengulik Ke Mana Perginya Batu Jumrah usai Dilempar Jemaah Haji di Mina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/18/3221353//mantan_presiden_yaman_abd_rabbu_mansour_hadi-tYmu_large.jpg
Mantan Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi Meninggal di Pengasingan pada Usia 80 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/398/3220789//jemaah_haji_indonesia-MJdj_large.jpg
Arab Saudi Apresiasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji Indonesia, Menhaj: Ada Lompatan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/18/3220497//ilustrasi-lzhF_large.jpg
Tembus 1,5 Juta, Kedatangan Jemaah Haji 2026 Meningkat di Tengah Konflik Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/398/3220265//haji-IVhT_large.jpg
Pengamanan Haji 2026 Gunakan Teknologi Canggih hingga AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/18/3218690//asap_terlihat_menyusul_serangan_iran_terhadap_fasilitas_militer_as_di_bahrain-vJeL_large.jpg
Diprakarsai Arab Saudi, Negara Teluk Dilaporkan Pertimbangkan Pakta Non-Agresi dengan Iran
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement