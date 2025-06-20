Doa Minum Air Zamzam Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahan

JAKARTA - Air zamzam dikenal sebagai salah satu air yang istimewa bagi umat Islam. Berasal dari Mekkah, air ini dipercaya memiliki banyak keberkahan dan manfaat yang baik untuk kesehatan. Tidak heran, jika air zamzam kerap dijadikan oleh-oleh utama dari Tanah Suci.

Sesuai namanya dalam bahasa Arab, air Zamzam memiliki arti melimpah atau banyak. Tidak heran jika air tersebut sampai saat ini terus melimpah dan tidak pernah kekeringan. Karena keistimewaannya, disarankan membaca doa terlebih dahulu sebelum meminum air zamzam.

Sebuah hadits dari Jabir RA yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Ahmad menyebutkan :

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

Artinya: "Air zamzam sesuai dengan apa yang diniatkan peminumnya." (HR Ibnu Majah)

Karena itu, disarankan sebelum meminumnya membaca doa dengan memohon ampun, kesehatan, atau mengutarakan keinginan lain kepada Allah SWT.

Doa Minum Air Zamzam Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan

Dikutip dari NU Online, Jumat (20/6/2025), terdapat dua doa yang biasa dibaca saat meminum air zamzam, pertama berasal dari riwayat Syekh Sulaiman Al-Bujairimi dan Ibnu Abbas RA.

Doa tersebut dapat dibaca salah satunya atau bisa keduanya. Namun, doa berikut merupakan doa yang paling sering dilafalkan.

1. Doa dari Ibnu Abbas RA

Doa ini diriwayatkan Imam Ad-Daruqutni dan cukup populer di kalangan umat Muslim.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

Allāhumma innī as’aluka ‘ilman nafi‘an, wa rizqan wasi‘an, wa syifā’an min kulli dā’in.

Artinya : “Ya Allah, sungguh aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit.”