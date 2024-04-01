Berapa Liter Air Zamzam yang Boleh Dibawa Pulang Jamaah Haji dan Umrah?

BERAPA liter air zamzam yang boleh dibawa pulang jamaah haji dan umrah? Dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun terakhir, jamaah haji Indonesia mendapat air zamzam sebanyak 5 liter.

Air zamzam tersebut sudah dikemas dalam galon yang dimasukkan ke kardus dan dibagikan ke jamaah setibanya di asrama haji debarkasi. Air zamzam tersebut dibawa oleh maskapai, baik Garuda Indonesia maupun Saudia Airlines, pada fase pemberangkatan jamaah haji.

Namun karena jumlah air zamzam ini dirasa terlalu sedikit, beberapa jamaah seringkali menyiasati menambah jumlahnya untuk dibawa pulang ke Indonesia. Jamaah kemudian memasukkannya ke koper, akibatnya koper berisi air zamzam akan terdeteksi yang berakibat dibongkar dan dikeluarkan airnya.

Dilansir Ntt.kemenag.go.id, data dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama menyebutkan bahwa rata-rata terdapat 30 sampai 40 persen jamaah yang memasukkan air zamzam ke koper. Sehingga, berakibat terganggunya proses X-ray barang jamaah karena harus melakukan pembongkaran.