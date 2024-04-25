BENARKAH ada sunnah minum air zamzam sambil berdiri? Dai muda asal Yogyakarta Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa perlu diketahui minum sambil duduk tetap diperintahkan karena mengingat adanya larangan minum sambil berdiri.
Ajaran minum sambil duduk sebagaimana dijelaskan dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata:
أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا
"Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sungguh melarang dari minum sambil berdiri." (HR Muslim nomor 2024)
Sedangkan hadits lain menyebutkan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam minum air zamzam sambil berdiri. Ibnu 'Abbas radhiyallahu anhuma berkata:
سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا
"Aku memberi minum kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam dari air zamzam, lalu beliau minum sambil berdiri." (HR Bukhari nomor 1637 dan Muslim: 2027)
"Mayoritas ulama menganggap bahwa hadits terakhir di atas menunjukkan bolehnya minum seperti itu. Bahkan dalam hadits yang lain disebutkan bahwa beliau minum juga sambil berdiri selain pada air zamzam," kata Ustadz Abduh, seperti dikutip dari Muslim.or.id, Kamis (25/4/2024).