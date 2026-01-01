Puasa Ayyamul Bidh Dimulai Besok, Simak Keutamaannya!

JAKARTA – Puasa Ayyamul Bidh merupakan puasa sunnah tiga hari setiap bulan. Terutama setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan-bulan Hijriyah.

Dinamakan puasa Ayyamul Bidh atau hari-hari terang ketika Bulan Purnama, karena pada malam ke-13, 14, dan 15 bulan purnama bersinar putih. Bulan ini (Jumadil akhir 1447H) akan bertepatan dengan hari Jumat, Sabtu dan Minggu atau tanggal 2, 3, dan 4 Januari 2026.

Banyak keutamaan dari puasa sunnah tersebut, bahkan terdapat sejumlah dalil yang disampaikan Rasulullah ‘Alaihi Wa 'Ala Alihi Wa Sallam.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa 'Ala Alihi Wa Sallam bersabda kepada Sahabat ‘Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahu ‘Anhuma,

"Dan berpuasalah tiga hari pada setiap bulan. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan (dilipatkan) dengan sepuluh (kali) lipat. Oleh karenanya engkau seolah-olah berpuasa selama sebulan penuh.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalil lainnya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa 'Ala Alihi Wa Sallam bersabda kepada Sahabat Abu Dzar Radhiyallahu ‘Anhu tentang pelaksanaannya:

“Wahai Abu Dzar, jika engkau berpuasa tiga hari dalam setiap bulannya maka berpuasalah pada (tanggal) 13, 14 dan 15 (maksudnya bulan hijriyah).” (HR. Tirmidzi dengan sanad hasan).

(Arief Setyadi )