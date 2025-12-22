Bacaan Doa Buka Puasa Rajab: Arab, Latin, dan Artinya

JAKARTA – Rajab termasuk salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam, di mana umat Muslim dianjurkan untuk menghidupkannya dengan berbagai ibadah sunnah, termasuk puasa. Pada bulan Rajab dianjurkan melaksanakan puasa sunnah Senin–Kamis dan puasa sunnah Ayyamul Bidh pada tanggal 13, 14, dan 15.

Doa Berbuka Puasa di Bulan Rajab

Tidak ada doa khusus yang dibaca untuk berbuka puasa Rajab. Doa yang digunakan sama dengan doa berbuka puasa sunnah atau puasa Ramadan.

اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Allaahumma laka shumtu wa bika aamantu wa ‘alaa rizqika afthartu birahmatika yaa arhamar-roohimiin.

Artinya: “Ya Allah, karena-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dengan rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu wahai Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”