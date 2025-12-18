Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Puasa Rajab Berapa Hari? Simak Penjelasannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |12:36 WIB
Puasa Rajab Berapa Hari? Simak Penjelasannya
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bulan Rajab, salah satu bulan istimewa dalam kalender Islam, telah tiba. Di bulan ini, umat Muslim dianjurkan untuk menjalankan berbagai ibadah dan amalan sunnah yang bernilai pahala tinggi, salah satunya adalah puasa Rajab.

Puasa Rajab memiliki beberapa keutamaan, mulai dari meningkatkan ketakwaan hingga memperoleh pahala besar, sebagai ibadah sunnah di bulan yang dimuliakan Allah SWT. Lantas, berapa hari kita harus berpuasa di bulan Rajab? Adakah batasan jumlah tertentu dalam melaksanakan ibadah ini? Berikut penjelasannya.

Rasulullah SAW tidak pernah secara khusus menetapkan jumlah hari tertentu untuk puasa Rajab, sehingga tidak ada batasan mengenai berapa hari puasa ini dilakukan. Puasa di bulan ini termasuk kategori puasa sunnah yang fleksibel: boleh dilakukan satu hari, beberapa hari, atau bahkan satu bulan penuh, sesuai kemampuan masing-masing.

Rekomendasi Ulama

Ulama merekomendasikan beberapa pola puasa sunnah yang dapat dilakukan di bulan Rajab:

  • Pertama, puasa Ayyamul Bidh (hari putih), yaitu tiga hari pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriah.
  • Kedua, puasa Senin dan Kamis, sesuai dengan kebiasaan Rasulullah SAW.
     

Halaman:
1 2
