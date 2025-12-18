Puasa Rajab Berapa Hari? Simak Penjelasannya

JAKARTA – Bulan Rajab, salah satu bulan istimewa dalam kalender Islam, telah tiba. Di bulan ini, umat Muslim dianjurkan untuk menjalankan berbagai ibadah dan amalan sunnah yang bernilai pahala tinggi, salah satunya adalah puasa Rajab.

Puasa Rajab memiliki beberapa keutamaan, mulai dari meningkatkan ketakwaan hingga memperoleh pahala besar, sebagai ibadah sunnah di bulan yang dimuliakan Allah SWT. Lantas, berapa hari kita harus berpuasa di bulan Rajab? Adakah batasan jumlah tertentu dalam melaksanakan ibadah ini? Berikut penjelasannya.

Rasulullah SAW tidak pernah secara khusus menetapkan jumlah hari tertentu untuk puasa Rajab, sehingga tidak ada batasan mengenai berapa hari puasa ini dilakukan. Puasa di bulan ini termasuk kategori puasa sunnah yang fleksibel: boleh dilakukan satu hari, beberapa hari, atau bahkan satu bulan penuh, sesuai kemampuan masing-masing.

Rekomendasi Ulama

Ulama merekomendasikan beberapa pola puasa sunnah yang dapat dilakukan di bulan Rajab: