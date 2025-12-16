Kapan 1 Rajab 1447 H? Jadwal, Amalan, dan Doa-doanya

JAKARTA – Bulan Rajab merupakan salah satu bulan istimewa dalam kalender Islam. Setiap tahunnya, umat Muslim menyambut kedatangan bulan ini dengan antusiasme tinggi untuk melaksanakan berbagai amalan sunnah. Berikut penjelasan tentang kapan 1 Rajab 1447 H, jadwal, amalan, dan doa-doanya.

Kapan 1 Rajab 1447 H?

Berdasarkan Kalender Hijriah resmi dari Kementerian Agama RI, 1 Rajab 1447 Hijriah jatuh pada Minggu, 21 Desember 2025. Mengingat kalender Islam berbasis bulan (qomariah), malam 1 Rajab dimulai sejak Magrib pada Sabtu, 20 Desember 2025.

Bulan Rajab 1447 H berlangsung dari 21 Desember 2025 hingga 20 Januari 2026, dengan peringatan Isra Mi’raj jatuh pada 27 Rajab (16 Januari 2026).

Keistimewaan Bulan Rajab

Rajab adalah salah satu dari empat bulan haram (mulia) dalam Islam bersama Dzulqa’dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Rajab memiliki beberapa julukan yang mencerminkan kemuliaannya:

Syahrullah (Bulan Allah): bulan pilihan Allah SWT

Al-Ashabb (Pelimpahan): bulan melimpahnya rahmat Allah

Al-Munshil (Pemberi): bulan berkah yang berlimpah

Amalan Utama di Bulan Rajab

Doa Memasuki Bulan Rajab

Rasulullah SAW memiliki kebiasaan khusus saat memasuki bulan Rajab dengan membaca doa. Doa ini sebaiknya dibaca pada malam atau hari pertama Rajab.

Doa singkat:

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلّغنا رمضان

Allaahumma baarik lanaa fii rajaba wa sya’baana, wa ballighnaa ramadhaana.

Artinya: “Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya’ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadhan.”