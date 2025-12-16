Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kapan 1 Rajab 1447 H? Jadwal, Amalan, dan Doa-doanya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |16:12 WIB
Kapan 1 Rajab 1447 H? Jadwal, Amalan, dan Doa-doanya
Ilustrasi. (Foto Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bulan Rajab merupakan salah satu bulan istimewa dalam kalender Islam. Setiap tahunnya, umat Muslim menyambut kedatangan bulan ini dengan antusiasme tinggi untuk melaksanakan berbagai amalan sunnah. Berikut penjelasan tentang kapan 1 Rajab 1447 H, jadwal, amalan, dan doa-doanya.

Kapan 1 Rajab 1447 H?

Berdasarkan Kalender Hijriah resmi dari Kementerian Agama RI, 1 Rajab 1447 Hijriah jatuh pada Minggu, 21 Desember 2025. Mengingat kalender Islam berbasis bulan (qomariah), malam 1 Rajab dimulai sejak Magrib pada Sabtu, 20 Desember 2025.

Bulan Rajab 1447 H berlangsung dari 21 Desember 2025 hingga 20 Januari 2026, dengan peringatan Isra Mi’raj jatuh pada 27 Rajab (16 Januari 2026).

Keistimewaan Bulan Rajab

Rajab adalah salah satu dari empat bulan haram (mulia) dalam Islam bersama Dzulqa’dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Rajab memiliki beberapa julukan yang mencerminkan kemuliaannya:

  • Syahrullah (Bulan Allah): bulan pilihan Allah SWT
  • Al-Ashabb (Pelimpahan): bulan melimpahnya rahmat Allah
  • Al-Munshil (Pemberi): bulan berkah yang berlimpah

Amalan Utama di Bulan Rajab

Doa Memasuki Bulan Rajab

Rasulullah SAW memiliki kebiasaan khusus saat memasuki bulan Rajab dengan membaca doa. Doa ini sebaiknya dibaca pada malam atau hari pertama Rajab.

Doa singkat:

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلّغنا رمضان

Allaahumma baarik lanaa fii rajaba wa sya’baana, wa ballighnaa ramadhaana.

Artinya: “Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya’ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadhan.”

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/614/3172227//ilustrasi-7aSP_large.jpg
Deretan Peristiwa Penting pada Bulan Rabiul Akhir: Dari Pengusiran Kaum Yahudi hingga Perang Ghamr
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/618/3108509//doa-kVHS_large.jpg
Ini Doa Malam Isra Miraj 27 Rajab untuk Kabulkan Hajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/330/3107761//ilustrasi-2iKb_large.jpg
Amalan Jumat Terakhir Pada Bulan Rajab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/330/3107491//alquran-R3v9_large.jpg
5 Amalan Jumat Terakhir Bulan Rajab yang Perlu Diamalkan oleh Umat Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/330/3107483//isra_miraj-q0KS_large.jpg
5 Khutbah Jumat tentang Isra Miraj, Penuh Makna Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/330/3107087//bulan_rajab-Vmpg_large.jpg
5 Amalan Bulan Rajab Tanggal 11 Sampai 20, Yuk Amalkan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement