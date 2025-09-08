Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bulan Rabiul Awal 2025 Sampai Tanggal Berapa?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 08 September 2025 |15:57 WIB
Bulan Rabiul Awal 2025 Sampai Tanggal Berapa?
Ilustrasi.
JAKARTA - Bulan Rabiul Awal merupakan bulan ketiga dalam kalender Hijriah yang memiliki keistimewaan bagi umat Islam di seluruh dunia. Pasalnya, bulan Rabiul Awal merupakan bulan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, yang diperingati di Indonesia sebagai Maulid Nabi.

Makna dan Sejarah Bulan Rabiul Awal

Nama Rabiul Awal berasal dari bahasa Arab, yaitu "Rabi’" yang berarti musim semi atau musim bunga, dan "Awal" yang berarti pertama. Pada zaman sebelum Islam, bulan ini dikenal sebagai awal musim di mana tanaman dan bunga mulai bermekaran. Setelah Islam datang, nama ini tetap digunakan dan bulan ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Kapan Bulan Rabiul Awal 1447 H/Jatuh pada Tahun 2025?

Menurut Kalender Hijriah resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), 1 Rabiul Awal 1447 H jatuh pada Senin, tanggal 25 Agustus 2025. Namun, menurut Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah, awal Rabiul Awal ditetapkan sehari lebih awal, yaitu Minggu, 24 Agustus 2025. Perbedaan ini wajar karena metode penentuan awal bulan Hijriah berdasarkan hisab dan rukyat bisa berbeda.

Sampai Tanggal Berapa Bulan Rabiul Awal 2025?

Bulan Rabiul Awal berlangsung sekitar 29-30 hari, tergantung pengamatan hilal. Baik menurut Kemenag maupun Muhammadiyah, bulan Rabiul Awal 1447 H berakhir pada 22 September 2025.

Dengan mengetahui tanggal dan makna bulan Rabiul Awal, umat Islam dapat menjalankan ibadah dan peringatan dengan lebih khusyuk dan tertib sesuai kalender Hijriah yang berlaku.

(Rahman Asmardika)

