Bacaan Niat Puasa pada Bulan Maulid

JAKARTA - Niat puasa pada bulan maulid patut diketahui umat Islam. Ini lantaran puasa merupakan amalan yang memiliki keutamaan.

Rabiul Awal dikenal sebagai bulan maulid. Hal ini lantaran dalam bulan ketiga kalender Hijriah itu menjadi hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Pada bulan maulid ini, ada sejumlah puasa yang bisa dikerjakan kaum muslim.

Berikut puasa pada bulan maulid beserta bacaan niatnya sebagaimana dihimpun Okezone pada Kamis (28/8/2025):

1. Puasa Mutlak

Puasa mutlak dapat dikerjakan kapan saja, kecuali pada hari yang diharamkan. Puasa mutlak tidak terikat oleh waktu atau alasan tertentu. Berikut niat puasa mutlak, melansir laman NU:

نويت الصوم سنة لله تعالى

Nawaitu shauma sunnatan lillâhi ta’âlâ.

Artinya : “Saya niat berpuasa sunnah karena Allah ta’âlâ.”

2. Puasa Ayyamul Bidh

Puasa lainnya yang dapat dikerjakan pada bulan maulid adalah Ayyamul Bidh. Puasa ini dikerjakan selama 3 hari pada pertengahan bulan.

Pada Rabiul Awal tahun ini, Ayyamul Bidh dikerjakan pada 13, 14, dan 15. Tanggal tersebut bertepatan pada 6 hingga 8 September 2025. Berikut bacaan niat puasa Ayyamul Bidh:

نَوَيْتُ صَوْمَ أَيَّامِ الْبِيْضِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ayyâmil bîdl lilâhi ta’âlâ.

Artinya : “Saya niat puasa Ayyamul Bidl (hari-hari yang malamnya cerah), karena Allah ta’âlâ.”