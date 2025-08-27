Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

5 Bacaan Sholawat untuk Maulid Nabi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 27 Agustus 2025 |18:22 WIB
5 Bacaan Sholawat untuk Maulid Nabi
5 Bacaan Sholawat untuk Maulid Nabi (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Sholawat menjadi salah satu amalan yang bisa dikerjakan saat menyambut Maulid Nabi. Itu karena membaca sholawat memiliki sejumlah keutamaan. 

1. Sholawat

Bersholawat saat bulan Maulid menjadi amalan sunnah yang bisa mendatangkan pahala bagi yang mengerjakan. 

Sholawat merupakan amalan yang sangat disukai Allah, melansir laman NU, Rabu (27/8/2025). Perintah untuk bersholawat kepada nabi tertuang dalam Alquran, sebagaimana tercantum pada Surat Al-Ahzab ayat 56 :

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّۗ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

Artinya: Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.

2. Sholawat saat Maulid Nabi

Sholawat menjadi salah satu bentuk bersyukur kepada Allah SWT. Berikut bacaan sholat maulid nabi, sebagaimana dihimpun Okezone: 

1. Sholawat Bani Hasyim

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِىِّ الْهَاشِمِىِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

Allahumma shalli 'alán-nabiyil håsyimiyyi Muhammadin wa'ala alihi wa sallim tasliman.

Artinya: Ya Allah, berikanlah rahmat serta salam kepada seorang nabi keturunan bangsawan Hasyim, yakni Muhammad beserta keluarganya, semoga tetap selamat dan sejahtera.

2. Sholawat ta'dzhimul qiyam

Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim.

Artinya: Ya Allah limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad dan keluarganya.

3. Sholawat ibrahimiyah

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ و بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

Allahumma shalli 'alaa sayyidinaa muhammad wa'alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa shallaita 'alaa sayyidinaa ibraahiima wa'alaa aali sayyidinaa ibrahiima, wabaarik 'alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa baarakta 'alaa sayyidinaa 'alaa sayyidinaa ibraahima wa 'alaa aali sayyidina ibraahima, fil 'aalamiina innaka hamiidun majiidun.

Artinya: Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkan pula keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya di alam semesta Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung.

 

