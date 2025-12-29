Jelang Akhir Tahun, Umat Islam Diimbau Bermuhasabah dan Bertawakal kepada Allah

YOGYAKARTA — Menjelang berakhirnya tahun 2025, umat Islam diimbau untuk melakukan muhasabah atau evaluasi diri atas kehidupan dalam satu tahun terakhir. Muhasabah sesuai dengan tuntunan Islam agar manusia tidak lalai dalam menjalani kehidupan.

Anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Miftahulhaq, mengingatkan bahwa berbagai hal yang dijalani manusia dalam perjalanan hidupnya di tahun ini merupakan bagian dari takdir Allah SWT. Sebagai umat Islam, kita wajib meyakini bahwa apa yang digariskan oleh Allah SWT adalah takdir terbaik.

“Bagian dari keimanan kita adalah meyakini bahwa apa pun yang telah Allah gariskan dalam kehidupan setahun ke belakang adalah takdir terbaik,” ujarnya dalam khutbah di Masjid KH Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), sebagaimana dilansir dari laman resmi Muhammadiyah.

Ia menekankan bahwa keyakinan terhadap takdir harus diiringi dengan sikap introspektif. Muhasabah, menurutnya, merupakan tuntutan keimanan agar manusia tidak lalai dalam menjalani kehidupan. Miftahulhaq mengutip pesan Umar bin Khattab: “Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah amal kalian sebelum amal itu ditimbang.”