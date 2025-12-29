Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Jelang Akhir Tahun, Umat Islam Diimbau Bermuhasabah dan Bertawakal kepada Allah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |12:59 WIB
Jelang Akhir Tahun, Umat Islam Diimbau Bermuhasabah dan Bertawakal kepada Allah
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

YOGYAKARTA — Menjelang berakhirnya tahun 2025, umat Islam diimbau untuk melakukan muhasabah atau evaluasi diri atas kehidupan dalam satu tahun terakhir. Muhasabah sesuai dengan tuntunan Islam agar manusia tidak lalai dalam menjalani kehidupan.

Anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Miftahulhaq, mengingatkan bahwa berbagai hal yang dijalani manusia dalam perjalanan hidupnya di tahun ini merupakan bagian dari takdir Allah SWT. Sebagai umat Islam, kita wajib meyakini bahwa apa yang digariskan oleh Allah SWT adalah takdir terbaik.

“Bagian dari keimanan kita adalah meyakini bahwa apa pun yang telah Allah gariskan dalam kehidupan setahun ke belakang adalah takdir terbaik,” ujarnya dalam khutbah di Masjid KH Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), sebagaimana dilansir dari laman resmi Muhammadiyah.

Ia menekankan bahwa keyakinan terhadap takdir harus diiringi dengan sikap introspektif. Muhasabah, menurutnya, merupakan tuntutan keimanan agar manusia tidak lalai dalam menjalani kehidupan. Miftahulhaq mengutip pesan Umar bin Khattab: “Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah amal kalian sebelum amal itu ditimbang.”

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192142//panggung_hiburan_di_bundaran_hi-mtWK_large.jpg
Jelang Perayaan Malam Tahun Baru, Panggung di Bundaran HI Mulai Dibangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191747//kembang_api-7JXW_large.jpg
Imbau Masyarakat Tak Nyalakan Kembang Api, Kodam Jaya: Empati terhadap Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/205/3191631//sorak_sorai_festival-taL2_large.jpg
Gandeng MNC Life, Sorak Sorai Fest 2025 Siap Meriahkan Malam Pergantian Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/598/3191558//gtv_big_movies-7CyJ_large.jpg
GTV Big Movies Spesial Tahun Baru: Dari Maverick hingga The Expendables
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/33/3191380//onadio_leonardo-5hVH_large.jpg
Istri Bakal Rayakan Tahun Baru Bareng Onadio Leonardo di Panti Rehabilitasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191365//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-01UY_large.jpg
Tanpa Pesta Kembang Api, Pemprov DKI Gelar Doa Lintas Agama saat Malam Tahun Baru
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement