Diberi Amanah Menjaga Semesta, Manusia Diingatkan untuk Tidak Sombong dan Selalu Muhasabah

JAKARTA – Manusia memiliki amanah besar yang begitu sulit dijaga karena tanggung jawab yang sangat berat. Dikatakan bahwa begitu beratnya amanah tersebut, sehingga ciptaan Allah SWT menolak mengembannya, hingga akhirnya manusia memikulnya.

Anggota Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta, Ustaz Yusuf Hanafiah, menguraikan amanah tersebut yang disampaikan dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab ayat 72, dalam khutbahnya di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Jumat (21/11/2025).

Membacakan firman Allah “Inna arodnal amānah ‘alā as-samāwāti wal-ardhi wal-jibāl…”, Yusuf menjelaskan bahwa amanah yang ditawarkan Allah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung ditolak karena mereka menyadari beratnya tanggung jawab tersebut.

“Maka dipikullah amanah tersebut oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu teramat zalim dan bodoh,” ujarnya mengutip lanjutan ayat tersebut, sebagaimana dilansir dari laman resmi Muhammadiyah.

Menurutnya, ayat ini memuat dua jenis amanah penting: amanah syariah—menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya—serta amanah memakmurkan dan menjaga semesta. Kedua amanah itu pada mulanya ditawarkan kepada makhluk lain sebelum akhirnya diserahkan kepada manusia.