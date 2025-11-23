Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Diberi Amanah Menjaga Semesta, Manusia Diingatkan untuk Tidak Sombong dan Selalu Muhasabah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |12:52 WIB
Diberi Amanah Menjaga Semesta, Manusia Diingatkan untuk Tidak Sombong dan Selalu Muhasabah
Ilustrasi. (Foto; Unsplash)
A
A
A

JAKARTA – Manusia memiliki amanah besar yang begitu sulit dijaga karena tanggung jawab yang sangat berat. Dikatakan bahwa begitu beratnya amanah tersebut, sehingga ciptaan Allah SWT menolak mengembannya, hingga akhirnya manusia memikulnya.

Anggota Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta, Ustaz Yusuf Hanafiah, menguraikan amanah tersebut yang disampaikan dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab ayat 72, dalam khutbahnya di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Jumat (21/11/2025).

Membacakan firman Allah “Inna arodnal amānah ‘alā as-samāwāti wal-ardhi wal-jibāl…”, Yusuf menjelaskan bahwa amanah yang ditawarkan Allah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung ditolak karena mereka menyadari beratnya tanggung jawab tersebut.

“Maka dipikullah amanah tersebut oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu teramat zalim dan bodoh,” ujarnya mengutip lanjutan ayat tersebut, sebagaimana dilansir dari laman resmi Muhammadiyah.

Menurutnya, ayat ini memuat dua jenis amanah penting: amanah syariah—menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya—serta amanah memakmurkan dan menjaga semesta. Kedua amanah itu pada mulanya ditawarkan kepada makhluk lain sebelum akhirnya diserahkan kepada manusia.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Amanah Surat Al Ahzab Khutbah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/330/3183499//khotbah-Rm3x_large.jpg
Khutbah Jumat: Generasi Muda dan Penguatan Pengetahuan hingga Akhlak di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/330/3181949//ilustrasi-eK7H_large.jpg
Khutbah Jumat: Jari Jemari dan Penguatan Dakwah Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/330/3180448//khotbah_jumat-9YDu_large.jpg
Khutbah Jumat : Mengejar Ridha Allah di Tengah Kesibukan Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/330/3178943//khubah_jumat-tLXr_large.jpg
Khutbah Jumat: Etika Jaga Privasi saat Bermedsos, Jangan Sebar Aib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/330/3177348//khutbah_jumat-75oP_large.jpg
Khutbah Jumat: Jaga dan Rawat Alam, Amanah dari Allah SWT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/330/3161314//khotbah_jumat-uetO_large.jpg
Khutbah Jumat: Berbakti pada Ibu, Raih Anugerah Dunia Akhirat
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement