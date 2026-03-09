Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Keutamaan Wafat di Bulan Ramadhan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |15:00 WIB
Keutamaan Wafat di Bulan Ramadhan
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Bulan Ramadhan adalah bulan penuh ampunan dan rahmat, tidak hanya menjanjikan pahala berlipat bagi yang berpuasa, tetapi juga membawa keistimewaan bagi mereka yang wafat di bulan suci ini. Tak hanya harapan husnul khatimah dan pengampunan dosa, berikut beberapa keutamaan wafat di Bulan Ramadhan.

Pintu Surga Terbuka Lebar 

Ramadhan dikenal sebagai bulan di mana pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, dan setan dibelenggu, seperti riwayat hadits Abu Hurairah RA dari Nabi Muhammad SAW. Bagi yang wafat di bulan ini, terutama dalam keadaan berpuasa, ada harapan besar atas rahmat Allah, meski bukan jaminan otomatis masuk surga tanpa amal saleh sebelumnya.

Dalil dari hadits shahih:

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُرِّدَتْ فِيهِ الشَّيَاطِينُ

Idza dakhalar ramadhanu futihat abwabu al-jannati wa ghulliqt abwabu an-nari wa surridat fihi asy-syayathinu. 

Arti: Apabila datang bulan Ramadhan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu di dalamnya para setan.

 

Telusuri berita muslim lainnya
