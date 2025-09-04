Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bolehkah Puasa di Hari Maulid Nabi Muhammad SAW?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 04 September 2025 |17:36 WIB
Bolehkah Puasa di Hari Maulid Nabi Muhammad SAW?
Bolehkah Puasa di Hari Maulid Nabi Muhammad SAW? (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bolehkah puasa di hari Maulid Nabi Muhammad SAW? Hal ini mungkin masih menjadi pertanyaan bagi kaum muslim. 

1. Puasa Maulid Nabi

Umat Islam memperingati Maulid Nabi sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk memperingatinya, sejumlah amalan sholeh dikerjakan, mulai dari sholawat hingga sedekah.

Lalu, apakah boleh berpuasa saat Maulid Nabi? Melansir laman NU, berpuasa di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak dilarang dalam Islam, bahkan dianjurkan. 

Hal itu lantaran Nabi Muhammad SAW sering berpuasa pada hari Senin, yang merupakan hari kelahirannya. 

Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, beliau dilahirkan, diutus, dan menerima wahyu pada hari Senin. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda: 

وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَىَّ فِيهِ

Artinya: Nabi Saw ditanya mengenai puasa hari Senin. Beliau menjawab,"Itu adalah hari aku dilahirkan, pada hari itu aku diutus dan pada hari itu aku mendapatkan wahyu."

Maulid Nabi diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal, yang tahun ini bertepatan pada Jumat 5 September 2025. Karena itu, jika ingin menjalankan puasa sunnah, ada hal yang perlu diperhatikan.

 

