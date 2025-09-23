Maulid Nabi Momentum Perkuat Rasa Cinta terhadap Rasulullah SAW

JAKARTA - Maulid Nabi merupakan momentum untuk memperkuat rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi diperingati dengan beragam tradisi yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.

1. Maulid Nabi

Peringatan Maulid Nabi bagi masyarakat Muslim adalah sebagai penghormatan dan pengingat kebesaran serta keteladanan Nabi Muhammad SAW. Cara melakukannya bisa dengan berbagai bentuk amal ibadah.

Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, mewakili Menteri Agama Nasaruddin Umar, menjelaskan pihaknya rutin menggelar berbagai kegiatan untuk menyemarakkan hari besar Islam.

“Kami ingin menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan cara yang relevan dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya, dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025).

Abu mengungkapkan hal itu saat peringatan Maulid Nabi di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa.

Acara ini juga menghadirkan pendakwah kondang sekaligus influencer Husein Ja’far Al Hadar atau Habib Ja’far. Kegiatan ini mengulas isu lingkungan dari perspektif Islam.

Menurutnya, Maulid Nabi merupakan momentum penting untuk memperkuat kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai ajarannya dengan isu kekinian, termasuk isu lingkungan.

“Acara saat ini merupakan upaya dari Bimas Islam menerjemahkan gagasan Asta Protas Menteri Agama, yaitu ekoteologi,” ucapnya.

Abu menegaskan, Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan manusia dan lingkungan. Untuk itu, ia menyebut, umat Islam memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian bumi sebagai Amanah.