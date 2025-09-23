Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Maulid Nabi Momentum Perkuat Rasa Cinta terhadap Rasulullah SAW

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 23 September 2025 |16:05 WIB
Maulid Nabi Momentum Perkuat Rasa Cinta terhadap Rasulullah SAW
Maulid Nabi Momentum Perkuat Rasa Cinta terhadap Rasulullah SAW (Dok Kemenag)
A
A
A

JAKARTA - Maulid Nabi merupakan momentum untuk memperkuat rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi diperingati dengan beragam tradisi yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. 

1. Maulid Nabi

Peringatan Maulid Nabi bagi masyarakat Muslim adalah sebagai penghormatan dan pengingat kebesaran serta keteladanan Nabi Muhammad SAW. Cara melakukannya bisa dengan berbagai bentuk amal ibadah.

Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, mewakili Menteri Agama Nasaruddin Umar, menjelaskan pihaknya rutin menggelar berbagai kegiatan untuk menyemarakkan hari besar Islam.

“Kami ingin menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan cara yang relevan dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya, dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025). 

Abu mengungkapkan hal itu saat peringatan Maulid Nabi di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa.

Acara ini juga menghadirkan pendakwah kondang sekaligus influencer Husein Ja’far Al Hadar atau Habib Ja’far. Kegiatan ini mengulas isu lingkungan dari perspektif Islam.

Menurutnya, Maulid Nabi merupakan momentum penting untuk memperkuat kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai ajarannya dengan isu kekinian, termasuk isu lingkungan. 

“Acara saat ini merupakan upaya dari Bimas Islam menerjemahkan gagasan Asta Protas Menteri Agama, yaitu ekoteologi,” ucapnya.

Abu menegaskan, Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan manusia dan lingkungan. Untuk itu, ia menyebut, umat Islam memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian bumi sebagai Amanah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/614/3167894/meng_nasaruddin_umar-ucVp_large.jpg
Peringati Maulid Nabi, Menag Kenalkan Konsep Ekoteologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/330/3167856/khutbah_jumat-7hVl_large.jpg
Khutbah Jumat : Maulid Nabi, Momen Teladani Kepemimpinan Rasulullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/330/3167726/puasa-hVvO_large.jpg
Bolehkah Puasa di Hari Maulid Nabi Muhammad SAW?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/614/3167649/maulid_nabi-iuec_large.jpg
Peristiwa Istimewa yang Terjadi saat Kelahiran Nabi Muhammad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/614/3167636/maulid_nabi-BZz1_large.jpg
Maulid Nabi 2025 Berapa Hijriah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167417/muhammad-N0fL_large.jpg
Kisah Abu Lahab Bahagia Sambut Kelahiran Nabi Muhammad, Dapat Keringanan Siksa
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement