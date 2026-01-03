Kumpulan Doa Istighfar Rajab dan Artinya

JAKARTA - Bulan Rajab adalah momen istimewa bagi umat Muslim untuk memperdalam hubungan spiritual dengan Allah SWT melalui berbagai amalan ibadah. Salah satu amalan yang paling dianjurkan di bulan ini adalah memperbanyak bacaan istighfar, memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat.

Istighfar bukan hanya sekadar membaca kalimat-kalimat memohon ampunan dan maaf, tetapi merupakan bentuk kesadaran diri untuk kembali ke jalan yang benar dan membangun hubungan yang lebih erat dengan Sang Pencipta. Bagi yang ingin mengamalkan istighfar di bulan Rajab, berikut adalah kumpulan doa istighfar yang dapat diamalkan beserta artinya.

Keutamaan Istighfar dalam Islam

Istighfar memiliki tempat istimewa dalam ajaran Islam karena dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Hurairah RA menceritakan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda:

وَاللَّهِ إِنِّي لاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

Wallāhi innī lastaghfirullāha wa atūbu ilaihī fil-yaumi aktsara min sab‘īna marratan.

Artinya: "Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali."

Hadis ini menunjukkan bahwa istighfar adalah amalan yang terus-menerus dan merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari seorang Muslim, tidak terbatas pada waktu atau musim tertentu. Dengan memperbanyak istighfar, kita menunjukkan kesadaran atas kelemahan diri dan ketergantungan penuh kepada Allah SWT.