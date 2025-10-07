Bacaan Istighfar Beserta Keutamaannya

JAKARTA - Istighfar memiliki sejumlah keutamaan. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk memperbanyak istighfar.

Diketahui, istighfar adalah bacaan berbunyi "Astaghfirullah" untuk mengingat kebesaran Allah SWT. Istighfar juga sebagai bentuk tobat atas kesalahan yang telah diperbuat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَاللَّهِ إِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

"Demi Allah, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertobat pada-Nya dalam sehari lebih dari 70 kali." (HR Bukhari nomor 6307)

Ada sejumlah bacaan istighfar yang bisa diamalkan kaum muslim. Berikut bacaan istighfar beserta keutamaannya, sebagaimana dihimpun Okezone, Selasa (7/10/2025):

1. Doa istighfar singkat

اَسْتَغْفِرُ اللهَ

Astaghfirullaah

"Aku memohon ampun kepada Allah."

Doa istighfar singkat ini biasa dibaca Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam sebanyak tiga kali sesusai sholat.

2. Doa istighfar untuk bertobat

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Allaahumma innii zholamtu nafsii zhulman katsiiron, wa laa yaghfirudz-dzunuuba illaa anta, faghfir lii maghfirotan min 'indika, warhamnii, innaka antal ghofuurur-rohiim.

"Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisi-Mu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (HR Bukhari nomor 834 dan Muslim 2705)