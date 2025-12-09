Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kapan Pintu Taubat Akan Ditutup? Ini Penjelasannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |12:18 WIB
Kapan Pintu Taubat Akan Ditutup? Ini Penjelasannya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Namun, Allah SWT dalam keluasan rahmat-Nya selalu membuka pintu taubat bagi hamba-hamba-Nya yang ingin kembali ke jalan kebenaran. Pertanyaannya adalah: sampai kapan pintu itu terbuka? Ataukah ada batas waktu ketika Allah akan menutupnya rapat? Jawabannya jelas—pintu taubat akan ditutup pada dua waktu penting yang harus setiap muslim ketahui. Mengetahui batas waktu tersebut bukan sekadar informasi, melainkan peringatan yang harus mendorong kita segera bertaubat sebelum terlambat.

Pintu Taubat Terbuka Luas Sebelum Ajal Tiba

Islam mengajarkan bahwa Allah SWT sangat mencintai hamba-Nya yang bertaubat. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya: “Katakanlah: ‘Wahai hamba-Ku yang telah berbuat melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’”

Ayat ini menunjukkan bahwa selama seseorang masih hidup dan belum mengalami sakaratul maut (momen terakhir sebelum kematian), pintu taubat akan tetap terbuka untuk siapa pun, apa pun beban dosanya.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/614/3188008//ilustrasi-oipI_large.jpg
Arti Taubat Nasuha Lengkap dengan Tata Cara Sholatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/618/3175044//istighfar-4kVz_large.jpg
Bacaan Istighfar Beserta Keutamaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/614/3129678//ustadz_adi_hidayat-CE47_large.jpg
Taubat Kemudian Maksiat Lagi Menurut UAH, Simak Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/618/3119268//mandi_wajib-eybr_large.jpg
Doa Niat Mandi Taubat dan Tata Cara Melaksanakannya Lengkap Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/330/3097520//ilustrasi-OptF_large.jpg
Banyak Dosa, Namun Meminta Sukses kepada Allah: Apakah Boleh?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement