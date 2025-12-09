Kapan Pintu Taubat Akan Ditutup? Ini Penjelasannya

JAKARTA – Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Namun, Allah SWT dalam keluasan rahmat-Nya selalu membuka pintu taubat bagi hamba-hamba-Nya yang ingin kembali ke jalan kebenaran. Pertanyaannya adalah: sampai kapan pintu itu terbuka? Ataukah ada batas waktu ketika Allah akan menutupnya rapat? Jawabannya jelas—pintu taubat akan ditutup pada dua waktu penting yang harus setiap muslim ketahui. Mengetahui batas waktu tersebut bukan sekadar informasi, melainkan peringatan yang harus mendorong kita segera bertaubat sebelum terlambat.

Pintu Taubat Terbuka Luas Sebelum Ajal Tiba

Islam mengajarkan bahwa Allah SWT sangat mencintai hamba-Nya yang bertaubat. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya: “Katakanlah: ‘Wahai hamba-Ku yang telah berbuat melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’”

Ayat ini menunjukkan bahwa selama seseorang masih hidup dan belum mengalami sakaratul maut (momen terakhir sebelum kematian), pintu taubat akan tetap terbuka untuk siapa pun, apa pun beban dosanya.