Niat Sholat Taubat Zina Arab, Latin, dan Terjemahannya

JAKARTA - Niat sholat taubat zina Arab, latin, dan terjemahannya patut diketahui. Hal ini agar dosa-dosa dapat diampuni Allah SWT dengan sholat taubat.

Zina merupakan salah satu dosa besar. Ancaman hukuman dosa zina sangat berat, baik di dunia maupun akhirat. Allah SWT berfirman dalam Surat Al Furqan Ayat 69:

يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ۙ -

Latin: Yudhoo'af lahul 'adzaabu yaumal qiyaamati wayakhlud fiihiii muhanaa.

Artinya: (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari Kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina. (QS. Al Furqan: 69).

Bagi orang yang telah berbuat maksiat termasuk zina, segeralah bertaubat. Hal ini bisa dilakukan dengan mengerjakan sholat taubat zina.

Dalam Alquran surat An-Nur ayat 31 Allah SWT berfirman :

وَ تُوۡبُوۡۤا اِلَی اللّٰہِ جَمِیۡعًا اَیُّہَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ لَعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ

Artinya: Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS. An Nur ayat 31).

1. Niat Sholat Taubat Zina

Untuk melaksanakan sholat taubat zina, ada niat yang harus diucuapkan. Berikut bacaan niat sholat taubat zina:

أُصَلِّيْ سُنَّةَ التَّوْبَةِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Ushollii sunnatat taubati rok’ataini lillaahi ta’aalaa.

Artinya: Aku berniat melakukan sholat sunnah taubat dua rakaat karena Allah Ta’ala.”