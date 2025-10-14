Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Sholat Dhuha Berjamaah, Bolehkah?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |09:08 WIB
Sholat Dhuha Berjamaah, Bolehkah?
Sholat Dhuha Berjamaah, Bolehkah? (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sholat dhuha merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Bolehkah sholat sunnah ini dikerjakan secara berjamaah? 

1. Sholat Dhuha

Mengenai hal ini tercantum dalam hadits. Terdapat hadis sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah Saw pernah melaksanakan salat dhuha secara berjamaah bersama sahabatnya.

Hadis pertama diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim dari sahabat ‘Itbān bin Mālik ra.:

عَنْ عِتْبَانِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُنْكِرُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، وَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ، فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ. قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. [متفق عليه]

Artinya : “Diriwayatkan dari ‘Itbān bin Mālik, bahwa ia berkata: Wahai Rasulullah, penglihatanku telah lemah dan aku menjadi imam bagi kaumku. Bila hujan turun, lembah di antara aku dan mereka teraliri air sehingga aku tidak dapat ke masjid. Aku ingin engkau datang ke rumahku dan salat di tempat yang dapat kujadikan mushalla. Rasulullah Saw bersabda: ‘Akan kulakukan insya Allah.’
Keesokan harinya Rasulullah SAW datang bersama Abu Bakar. Beliau berdiri dan bertakbir, maka kami pun berdiri di belakang beliau. Beliau salat dua rakaat lalu mengucapkan salam.” (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

Halaman:
1 2
