Ini Bacaan Dzikir Setelah Sholat Dhuha yang Diajarkan Nabi Muhammad

INI bacaan dzikir setelah sholat dhuha yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Sholat dhuha adalah ibadah sunnah yang dikerjakan ketika waktu dhuha.

Adapun waktu pelaksanaan sholat dhuha yakni dimulai ketika matahari meninggi setinggi tombak sampai sebelum zawal atau saat matahari tegak lurus.

Dihimpun dari Muslim.or.id, sholat dhuha memiliki banyak keutamaan serta balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dhuha menggantikan kewajiban sedekah untuk semua persendian.

Adapun tata cara sholat dhuha sama sebagaimana sholat lainnya. Dikerjakan dua rakaat-dua rakaat dengan salam setiap dua rakaat.

Berdasarkan hadits dari Abdullah bin Umar Radhiallahu 'anhuma, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

صلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثنَى مَثنَى

"Sholat (sunnah) di malam dan siang hari, dua rakaat-dua rakaat." (HR Abu Dawud nomor 1295, An-Nasa'i: 1665, disahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahih Abi Dawud)