Ini Hukumnya Mengerjakan Sholat Dhuha secara Berjamaah

Ilustrasi hukum mengerjakan sholat dhuha secara berjamaah. (Foto: Shutterstock)

HUKUM mengerjakan sholat dhuha secara berjamaah dibahas Okezone Muslim dalam artikel berikut. Sholat dhuha merupakan ibadah sunah yang sangat baik dikerjakan setiap pagi.

Sholat dhuha bisa dikerjakan dua rakaat atau lebih. Dimulai ketika awal waktu siang yakni saat matahari terbit hingga menjelang Sholat Dzuhur.

Sholat dhuha dilaksanakan minimal dua rakaat. Tapi bila ingin melasakan sholat dhuha lebih dari dua rakaat diperbolehkan saja. Bahkan, ulama menyarankan untuk menjalankan sholat dhuha sebanyak empat rakaat.

Lalu, bolehkah menjalankan sholat dhuha secara berjamaah? Apa hukum melakukannya?

Dihimpun dari laman Muslim.or.id, sholat dhuha secara berjamaah diperbolehkan, tapi cukup sesekali saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan:

لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة

"Tidak mengapa melaksanakan sebagian sholat sunnah secara berjamaah, namun hendaknya tidak dijadikan kebiasaan yang dirutinkan sehingga terus-menerus sholat sunah berjamaah." (Majmu’ Fatawa war Rasa’il, 14/335)