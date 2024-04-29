HUKUM tajwid Surat Ad-Dhuha Ayat 1–11 lengkap artinya dibahas Okezone Muslim. Surat Ad-Dhuha berada di urutan ke-93 dalam kitab suci Alquran dan memiliki arti Waktu Dhuha.
Surat Ad-Dhuha termasuk golongan surat Makkiyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Makkah, Arab Saudi.
Hukum Tajwid Surat Ad-Dhuha
Ayat 1
وَالضُّحٰىۙ
Wad duhaa
"Demi waktu dhuha (ketika matahari naik sepenggalah),"
Hukum Tajwidnya:
Ayat ini memiliki 2 hukum tajwid. Pertama, idham karena ada alif lam bertemu abjad syamsiah dhah.
Kedua, mad thabi’I karena abjad ha’ berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak berjumpa hamzah, sukun, huruf yang diwaqafkan, atau huruf bertasydid.
Ayat 2
وَالَّيۡلِ اِذَا سَجٰىۙ
Wal laili iza sajaa
"dan demi malam apabila telah sunyi,"
Hukum Tajwidnya:
Ayat ini memiliki 3 hukum tajwid. Pertama, mad lin karena ya sukun didahului lama berharakat fathah.
Kedua, mad thabi’i karena huruf dzal berharakat fathah bertemu alif tidak diikuti hamzah, sukun, huruf yang diwaqafkan, atau huruf bertasydid.
Ketiga, mad thabi’i karena huruf jim berharakat fathah bertemu alif yang setelahnya tidak diikuti hamzah, sukun, huruf yang diwaqafkan, atau huruf bertasydid.
Ayat 3
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰىؕ
Ma wad da'aka rabbuka wa ma qalaa
"Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu,"
Hukum Tajwidnya:
Ayat ini memiliki 3 hukum tajwid. Pertama, mad thabi’i karena huruf mim fathah bertemu alif tidak diikuti hamzah, sukun, huruf yang diwaqafkan, atau huruf bertasydid.
Kedua, mad thabi’i karena mim fathah bertemu alif tidak diikuti hamzah, sukun, huruf yang diwaqafkan, atau huruf bertasydid.
Ketiga, mad thabi’i karena lam tasydid bertemu alif tidak diikuti hamzah, sukun, huruf yang diwaqafkan, atau huruf bertasydid.
Ayat 4
وَلَـلۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ لَّكَ مِنَ الۡاُوۡلٰىؕ
Walal-aakhiratu khairul laka minal-uula
"dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan."
Hukum Tajwidnya:
Ayat ini memiliki 5 hukum tajwid, meliputi mad badal, mad lin, idgham bilaghunah, mad badal, dan mad thabi’i.
Ayat 5
وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰىۗ
Wa la sawfa y'utiika rabbuka fatarda
"Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas."
Hukum Tajwidnya:
Ayat ini memiliki 3 hukum tajwid, meliputi mad lin, mad thabi’i, dan mad thabi’i.