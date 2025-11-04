Advertisement
5 Contoh Idgham Mimi dalam Alquran

5 Contoh Idgham Mimi dalam Alquran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |10:05 WIB
5 Contoh Idgham Mimi dalam Alquran
5 Contoh Idgham Mimi dalam Alquran (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Contoh idgham mimi dalam Alquran bakal diulas dalam artikel ini. Penting bagi kaum muslim untuk mengetahui hukum tajwid idgham mimi. 

Idgham mimi merupakan salah satu ilmu tajwid mim mati selain ikhfa syafawi dan idzhar syafawi. Idgham mimi biasa disebut idgham mutamasilain.

Secara harfiah, idgham mimi berarti memasukkkan atau meleburkan suara huruf mim sukun ( مْ ) ke dalam huruf mim berharakat (مُ مِ مَ) yang berada setelahnya. Kedua huruf mim itu bergabung menjadi satu dan memiliki tanda tasydid.

Cara melafalkan idgham mimi dengan meleburkan huruf mim rangkap secara mendengung dan dihentikan selama 3 ketukan. 

Berikut contoh idgham mimi dalam Alquran, sebagaimana dihimpun Okezone, Selasa (4/11/2025): 

1. Surat Al Qadr Ayat 4

تَنَزَّلُ الْمَلٰۤىِٕكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍۛ

Artinya: Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.

Dalam ayat tersebut terdapat bacaan رَبِّهِمْۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍۛ di mana terdapat huruf mim sukun (مْ) bertemu dengan mim yang sejenis. Maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung.

2. Surat Al Mutaffifin Ayat 4

لَا يَظُنُّ اُولٰۤىِٕكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَۙ

Artinya: Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,

Dalam ayat tersebut terdapat bacaan اَنَّهُمْ مَّبْعُوْ di mana terdapat huruf mim sukun (مْ) bertemu dengan mim yang sejenis. Maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung. 

3. Surat Al Quraisy Ayat 4

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

Dalam ayat tersebut terdapat dua hukum mim sukun idghom mimi, yakni pada bacaan أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُو dan pada bacaan وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Pada kedua bagian ayat tersebut terdapat huruf mim sukun (مْ) bertemu dengan mim yang sejenis. Maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung.

 

Halaman:
1 2
